Alisha Lehmann non sarà presente al prossimo raduno della Nazionale. Foto: KEYSTONE

Pia Sundhage ha annunciato la lista di chi sarà presente al prossimo raduno della Nazionale svizzera femminile, in programma durante i primi giorni di aprile. Sorprendono in particolare i nomi di due escluse.

Antonio Fontana Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Il 4 aprile la Nazionale femminile svizzera ospiterà la Francia in Nations League. Quattro giorni dopo è in programma la partita in Islanda.

Lunedì, a 100 giorni esatti dall'inizio del Campionato Europeo, l'allenatrice della squadra Pia Sundhage ha annunciato le convocate per le prossime partite.

Le veterane Bachmann, Calligaris e Fölmli erano in dubbio, ma ci saranno.

Assenti invece Alisha Lehmann e Riola Xhemaili. Mostra di più

La Nations League della Svizzera non è iniziata nel migliore dei modi. A febbraio, le elvetiche hanno pareggiato 0-0 con l'Islanda al Letzigrund e perso 2-1 in trasferta contro la Norvegia. Non un segnale molto incoraggiante, visto che entrambe le squadre saranno avversarie della Nazionale anche nei prossimi Europei casalinghi in programma in estate.

L'occasione di rifarsi però sarà presto servita. Durante i primi giorni di aprile, infatti, le rossocrociate torneranno in campo per affrontare la Francia, e nuovamente l'Islanda.

Erano diverse le incertezze riguardo alle convocazioni dell'allenatrice Pia Sundhage. Ma i dubbi sono stati fugati lunedì in conferenza stampa, con l'annuncio della lista delle giocatrici che saranno presenti al prossimo raduno.

Chi ci sarà

Non mancherà Ramona Bachmann. Le sue condizioni erano incerte, visto che ha saltato i primi due impegni della stagione nel campionato statunitense a causa di un infortunio. Ma il suo ritorno in campo avverrà a breve, sia con il suo club, gli Houston Dash, sia con la Nazionale.

Discorso simile per Viola Calligaris. Anche lei reduce dall'infermeria, è stata costretta a guardare dalla tribuna le ultime partite della sua Juventus. Dovrebbe rientrare però nei prossimi dieci giorni.

Dopo un anno e mezzo di assenze a causa della rottura del legamento crociato - la seconda nel giro di tre anni - tornerà anche Svenja Fölmli.

Insieme alle tre veterane, nella lista delle convocate spicca il nome di Laia Ballesté. Cresciuta in Spagna, la 26enne possiede la doppia nazionalità grazie alle origini elvetiche della madre. Ultimamente si sta mettendo in mostra nella Liga spagnola, con la maglia dell'Espanyol, e chissà che non potrà diventare una presenza fissa nella rosa di Pia Sundhage.

Fra le convocate ci sarà pure la giocatrice svizzera più in voga del momento, Sydney Schertenleib. Classe 2007, sta dimostrando il suo talento con la maglia del Barcellona. Un vero gioiello per la Nazionale.

Chi non ci sarà

Solo otto minuti giocati nelle ultime quattro partite. Alisha Lehmann non sta di certo vivendo il miglior momento della sua carriera. Da quando è arrivata alla Juventus, la nativa di Tägertschi non è mai riuscita ad imporsi.

Per lei si prospetta un trasferimento in estate. Intanto però, Pia Sundhage ha scelto di escluderla dalla lista. Se le prestazioni resteranno queste, non è impensabile che Lehmann non parteciperà nemmeno agli Europei in estate.

L'altra esclusione di lusso decisa dall'allenatrice è quella di Riola Xhemaili. Nonostante le ottime performance che sta sfornando in Olanda, con la maglia del PSV, l'ex Basilea non sembra essere nelle grazie di Sundhage.

In conferenza stampa, la selezionatrice svedese non ha spiegato in particolare il perché di queste scelte, limitandosi a ribadire il suo progetto: «Il nostro obiettivo è quello di mettere insieme una squadra dinamica che non dia nulla per scontato. Anche questa volta abbiamo inserito alcune nuove giocatrici, perché vogliamo testare delle nuove opzioni intorno allo zoccolo duro che già abbiamo».