Anche le leggende hanno i loro idoli... Il calciatore più osannato al mondo, Lionel Messi, solitamente così riservato, ha brevemente abbassato la guardia e ha confessato la sua ammirazione per un altro grande campione: Rafael Nadal, modello di tenacia che ha giocato ogni punto della sua carriera «come se ne andasse della sua vita».

A quasi 39 anni – li compirà il 24 giugno - il capitano argentino ha citato l’esempio del tennista spagnolo, questo dopo la sua tripletta iniziale contro l’Algeria (3-0), prima della sua doppietta contro l'Austria.

Reti, tra l'altro, che l'hanno portato a superare il record di Miroslav Klose (16) per numero di gol segnati ai Mondiali: la Pulga è ora a quota 18.

«Mi piace giocare a calcio, è la mia passione fin da quando ero piccolo e, quando mi sento bene, do il massimo», ha dichiarato alla stampa l’otto volte Pallone d’Oro.

«In questo momento stiamo guardando la serie su Rafa Nadal e mi identifico molto con lui. Penso che ci assomigliamo molto sotto questo aspetto: voglio sempre dare il massimo, voglio sempre sentirmi bene ed è così che mi diverto».

Rafa si congratula con Leo

«Grazie, Leo Messi. Congratulazioni per questo inizio di Mondiale», gli ha risposto sui social media il tennista spagnolo ormai in pensione, detentore del record di vittorie al Roland-Garros (14) e protagonista della serie-documentario «Rafa», uscita a maggio su Netflix.

«Rafa» svela l’uomo dietro al campione: infortuni, dolore, logorio, dubbi e il modo in cui il maiorchino è riuscito a superarli fino a quando il suo corpo non ha detto basta, nel 2024, dopo 22 titoli del Grande Slam, 36 nei Masters 1000 e due medaglie d’oro olimpiche.

Messi, che guida i campioni in carica nel loro sogno di una doppietta ai Mondiali senza precedenti dal 1962, ai tempi del Brasile di Pelé e Garrincha, vanta anche due Copa América e un numero ineguagliato di Palloni d’Oro (8).

Il ritorno di Nadal, le lacrime di Messi

Ma, al di là dei titoli, l'argentino riconosce in Nadal la capacità di mantenere la rotta verso l’eccellenza anche nelle difficoltà.

Come agli Australian Open del 2022, dove, in preda ai dubbi sulla propria forma fisica, aveva recuperato uno svantaggio di due set in finale per imporsi sul russo Daniil Medvedev, al termine di in una battaglia durata 5 ore e 24 minuti, che rimarrà nella storia come la sua più grande «rimonta».

Dopo 5 ore e 24 minuti di un'intensa battaglia è Rafael Nadal a spuntarla su Daniil Medvedev a Melbourne, il 31 gennaio 2022. KEYSTONE

Dopo il suo primo gol contro l’Algeria, mercoledì a Kansas City, Messi è scoppiato in lacrime.

«Questo non ha assolutamente nulla a che vedere con lo sport. Ho passato giorni difficili, complicati, ma sono grato a tutta la delegazione, a tutti i miei compagni di squadra che, come sempre, mi sono stati vicini», ha detto senza fornire ulteriori dettagli.

La sua famiglia ha successivamente comunicato di «un problema di salute» del padre del calciatore, Jorge Messi, «sotto controllo medico, in convalescenza e con evoluzione favorevole».

Una stima reciproca che dura da anni

Il rapporto tra Messi e Nadal è di lunga data. Nel 2023, un anno dopo aver vinto i Mondiali in Qatar, Messi gli aveva inviato la sua maglia autografata.

«Vedere Messi sollevare la Coppa del Mondo mi ha reso felice», aveva dichiarato lo spagnolo.

Lo stesso anno, entrambi erano stati nominati per i Laureus Awards, un premio assegnato a Madrid che lo spagnolo aveva già vinto nel 2011 e nel 2021.

«Forza Leo Messi, quest’anno sei tu che te lo meriti», aveva esortato il grande ex rivale di Federer.

«Che uno sportivo grande come te scriva questo di me mi lascia senza parole», aveva risposto La Pulga, che si era poi aggiudicato il premio.

I loro scambi però non hanno nulla di personale. Le due star si sono incontrate a malapena. Si tratta piuttosto di un rapporto che si svolge sui social network.

Va detto che su un argomento i due campioni sembrano inconciliabili: la squadra del cuore di Messi è il Barça, mentre Nadal è un tifoso incondizionato del Real...