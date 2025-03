Cecilio Waterman abbraccia Thierry Henry dopo aver segnato la rete della vittoria di Panama sugli Stati Uniti. Keystone

Cecilio Waterman ha vissuto due momenti importanti della sua vita da calciatore, entrambi nella stessa memorabile serata. Non solo l'attaccante panamense ha segnato una splendida rete contro la nazionale maschile statunitense, ma ha anche potuto festeggiare con il suo idolo calcistico, Thierry Henry.

Igor Sertori bfi

Stavolta non centra il Canale tanto agognato da Donald Trump, ma gli attori in campo sono gli stessi: Stati Uniti e Panama. Non si tratta però di politica, ma di calcio.

In occasione della Nations League del Nord e Centro America, Panama ha battuto la squadra campione in carica degli Stati Uniti d'America per 1 a 0 a Inglewood, in California, raggiungendo così la finale, che si giocherà contro Messico o Canada.

L'eroe della serata, per i panamensi, è stato Cecilio Waterman. Il centravanti ha ricevuto un passaggio sulla destra da Adalberto Carrasquilla, davanti a una difesa statunitense affollata, e ha scagliato un perfetto tiro di destro in diagonale che ha superato Matt Turner nell'angolo in fondo a sinistra.

Si tratta dell'11esimo gol internazionale di Waterman, sull'unico pallone scagliato in porta dai panamensi contro gli USA.

Waterman: «Sei il mio idolo»

«Nella mia carriera mi sono successe molte cose belle, ma questa è diversa», ha detto il matchwinner a fine partita come riportato da «ESPN». «Questa è stata incredibile».

Dopo la sua rete il 33enne, che gioca in Cile, si è strappato la maglia e ha scavalcato i cartelloni pubblicitari prima di salire sul palco, dove tra i commentatori, c'era anche Terry Henry, sbalordito come il resto del pubblico del SoFi Stadium. Lo ha abbracciato dicendogli, «Sei il mio idolo». Via via sono arrivati i suoi compagni di squadra, mentre il francese, sommerso, non ha potuto far altro che vivere il momento.

«Non avrei mai pensato di partecipare a una tale celebrazione, anche se non ho segnato un gol e non ero nemmeno in campo», ha detto l'ex giocatore di Arsenal e Barcellona. «Ho potuto vedere nei suoi occhi che era in trance», ha detto l'oggi commentatore riferendosi a Waterman.

Panama ha ottenuto così una delle vittorie più importanti della sua storia calcistica nello stesso stadio in cui i Los Canaleros hanno perso la finale della Gold Cup 2023.

«Penso che i ragazzi abbiano giocato una grande partita», ha detto il coach Christiansen. «L'unico modo per battere gli Stati Uniti è la disciplina tattica, l'ordine e un po' di fortuna. Bisogna avere la dea bendata dalla propria parte, e questa volta è stata dalla nostra».

Per la prima volta, il trofeo della Concacaf Nations League non resterà negli Stati Uniti. Gli americani hanno vinto le prime tre edizioni di questo torneo, iniziato solo nel 2019.