Granit Xhaka passa dal Bayer Leverkusen all'AFC Sunderland. imago

La decisione sul futuro di Granit Xhaka è stata presa: dopo un lungo periodo di tira e molla, il giocatore svizzero torna in Inghilterra. A Leverkusen il trasferimento lascia un retrogusto amaro.

DPA, Tobias Benz dpa

Dopo settimane di trattative, il centrocampista Granit Xhaka lascia il Bayer Leverkusen, secondo classificato in Germania. Il 32enne, tornato in Germania nell'estate del 2023, si trasferisce all'AFC Sunderland.

Il basilese ha firmato per tre anni e, come dice in un video su X, non vede l'ora di affrontare la «più grande sfida della mia carriera». Nel frattempo, la partenza del capitano della Nazionale svizzera lascia un retrogusto amaro a Leverkusen.

«Dopo il suo ingaggio due anni fa, Xhaka è stato un giocatore determinante per la squadra che ha vinto il double, campionato e coppa nel 2024», ha dichiarato Simon Rolfes.

Nella sua brevissima dichiarazione sul sito web del club, il direttore sportivo del Bayer ha scelto un tono freddo: «Nelle condizioni e circostanze negoziate, soddisfare il suo acuto desiderio di trasferirsi è la soluzione migliore per il Bayer e per tutte le persone coinvolte».

E questo è quanto. Fine del messaggio.

«Lo spettacolo indegno di Xhaka»

L'ingaggio di Xhaka è stato più volte al centro delle cronache nelle ultime settimane. Il 32enne è stato accostato a diversi top club, tra cui il Milan e il Neom SC dell'Arabia Saudita, con cui si è parlato addirittura di un accordo. Anche i tradizionali club turchi, Fenerbahce e Galatasaray, avrebbero mostrato interesse.

Tuttavia, il nuovo allenatore del Leverkusen, Erik ten Hag, si è opposto fino all'ultimo alla partenza dello stratega del centrocampo. «Questo club ha già perso tre giocatori importanti. Non ne lasceremo andare via altri, non è possibile. Questo non farebbe bene alla struttura e anche la cultura della squadra», aveva dichiarato l'olandese al termine del ritiro in Brasile.

Ma le voci sono continuate. I media tedeschi hanno interpretato le numerose speculazioni e il forte desiderio dello svizzero di trasferirsi come se per lui non fosse particolarmente importante dove andare. L'importante era tagliare la corda.

La «Bild», ad esempio, ha titolato così uno degli ultimi articoli: «Lo spettacolo indegno di Xhaka», scrivendo: «Niente coppe europea. Ma una battaglia contro la retrocessione. E probabilmente più soldi che al Bayer».

In effetti, le cifre stimate per lo stipendio di Xhaka al Sunderland variano molto. Secondo i media tedeschi, in Inghilterra percepirà oltre dieci milioni di euro all'anno. Il «Blick», invece, parla di uno stipendio netto di 4,5 milioni.

I media tedeschi hanno criticato Granit Xhaka per il suo desiderio di trasferirsi. Immagine: bild.de

Tuttavia, c'è più chiarezza per quanto riguarda la tassa di trasferimento. Secondo diverse fonti, dovrebbe ammontare a 15 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Non pochi soldi per un 32enne.

E così il Leverkusen si è lasciato trasportare in un saluto d'addio sui social media. Il club ha ringraziato lo svizzero con un post e gli ha augurato il meglio per il futuro.

Niente in confronto alla partenza della superstar Florian Wirtz, ovviamente. Il 22enne tedesco è stato salutato con diversi video e un messaggio strappalacrime dello stesso Rolfes.

Ma le condizioni erano probabilmente diverse. Il Leverkusen ha probabilmente preferito il Liverpool al Bayern e ha anche ricevuto una spinta finanziaria maggiore (circa 120 milioni di euro).

L'ultima apparizione in amichevole col Bochum

«Ho avuto la sensazione di aver bisogno di una nuova sfida, una grande sfida», ha detto lo stesso Xhaka in una breve intervista pubblicata sui canali social del suo nuovo datore di lavoro. «Questa è forse la sfida più grande della mia carriera».

È pronto ad assumersi le proprie responsabilità e a sfruttare la sua esperienza per aiutare i compagni. «Darò ai tifosi tanta energia, forza mentale, tanta passione e lotterò per ogni pallone».

🚨 Watch Granit Xhaka's first interview as a Sunderland player ⤵️ — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 30, 2025

In un post su Instagram, lo svizzero ha anche rivolto parole di commozione al suo ex club. «Dopo due anni indimenticabili, è arrivato il momento di dire addio. Sono profondamente grato a tutti al Bayer 04 Leverkusen - gli allenatori, lo staff, i miei compagni di squadra e l'intero club - per aver creduto in me, avermi sostenuto e aver reso questo capitolo così speciale».

È grato per ogni momento, continua Xhaka: insieme infatti hanno fatto la storia. «Il primo titolo di campione con questo club è qualcosa che porterò per sempre nel mio cuore. Che viaggio: pieno di passione, duro lavoro e ricordi indimenticabili. Grazie, Leverkusen. Sarò sempre orgoglioso di aver indossato questo stemma».

Xhaka ha giocato un totale di 99 partite competitive per il Leverkusen, segnando 6 gol. Ha svolto un ruolo importante nella storica vittoria del primo campionato e della coppa.

Il centrocampista ha fatto la sua ultima apparizione con la maglia del Bayer domenica scorsa in una partita amichevole contro il VfL Bochum, in cui ha giocato 77 minuti.