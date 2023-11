Ogni allenatore ha il suo stile. Nella foto Guardiola, a sinistra, e Ancelotti. Imago

L'evoluzione nel calcio europeo: dall'ascesa del possesso palla al pressing aggressivo, dalla flessibilità strategica all'incorporazione della tecnologia: come è cambiato il gioco che tanto amiamo dal 2000 a questa parte?

Nel corso degli ultimi due decenni, il calcio europeo ha assistito a una rivoluzione tattica, con approcci e strategie innovative che hanno plasmato il modo in cui si gioca a pallone.

Dall'ascesa del calcio basato sul possesso palla alla predominanza dei sistemi di pressing, le tattiche impiegate dalle squadre europee hanno subito significative trasformazioni. In questo articolo esamineremo l'evoluzione delle tattiche nel calcio europeo.

Le varie tattiche nel calcio europeo

Una delle novità principali degli ultimi 20 anni è stata la proliferazione del calcio basato sul possesso palla. Ispirate al successo di squadre come il Barcellona di Pep Guardiola - ora alle redini del Manchester City - o del maestro Marcelo Bielsa - da poco diventato ct dell'Uruguay - le tattiche orientate al possesso si sono affermate come una caratteristica distintiva di molte squadre europee.

Questi modi di giocare mettono in primo piano il mantenimento del possesso palla, con movimenti e passaggi intricati, al fine di controllare le partite e disgregare le difese avversarie. L'enfasi sull'abilità tecnica, il movimento intelligente e il gioco su combinazioni rapide hanno ridefinito il calcio e influenzato squadre di tutto il continente e non solo.

Accanto al calcio basato sul possesso palla, i sistemi di pressing ad alta intensità sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni.

Allenatori come Jürgen Klopp, attualmente sulla panchina del Liverpool, e Mauricio Pochettino, che siede sulla panchina del Chelsea, hanno ottenuto riconoscimenti per l'utilizzo e lo sviluppo di tattiche di pressing aggressive volte a interrompere la costruzione di gioco dell'avversario e riconquistare velocemente il possesso palla.

Questo stile di gioco pro attivo è stato ampiamente adottato, portando a partite veloci e intense che catturano l'attenzione di chi guarda, oltre che dei tifosi.

Inoltre, anche la flessibilità tattica è diventata una caratteristica chiave delle squadre di successo. Gli allenatori ora danno priorità all'«adattabilità», implementando diverse formazioni e strategie in base all'avversario e alle circostanze della partita.

Questa flessibilità consente alle squadre di sfruttare le debolezze degli avversari e di utilizzare più tattiche nel corso di una partita. Poter contare su giocatori versatili, in grado di eccellere in diverse posizioni, è diventato cruciale in questa era di «fluidità tattica».

Attenzione anche alla difesa

Oltre alle tendenze predominanti elencate in precedenza, anche le tecniche dei calci piazzati, dei sistemi difensivi e dell'attuazione del contropiede hanno tutti subito significativi progressi. Le squadre sono diventate sempre più abili nel capitalizzare i calci piazzati, utilizzando strategie innovative e sfruttando abbinamenti specifici per crearsi opportunità di rete.

Dal punto di vista difensivo, i sistemi di marcatura a zona hanno guadagnato popolarità, offrendo una maggiore coordinazione e copertura del terreno di gioco. L'organizzazione difensiva di squadre come quelle di José Mourinho è diventata rinomata, grazie alla quale ha conquistato anche due Champions League, una col Porto e quella nel famoso anno del triplete con l'Inter nel 2010.

L'avvento della tecnologia

La tecnologia ha svolto un ruolo importante nell'evoluzione di queste tattiche. L'avvento delle analisi avanzate - oggi si posseggono ogni tipo di statistica immaginabile - forniscono agli allenatori preziosi indizi sulle reali prestazioni della propria squadra e sulle debolezze degli avversari.

Inoltre anche l'uso delle analisi video e dei modelli statistici è diventato lo standard, consentendo ai tecnici di affinare le loro tattiche e prendere decisioni ponderate su molto più materiale rispetto al passato.

Guardando al futuro, sarà affascinante vedere come le tattiche continueranno a evolversi. Con questo sport sempre più globalizzato, nuove influenze e idee provenienti da diverse regioni del globo potrebbero rivoluzionare in pochi anni questa disciplina sportiva.

Mentre molti allenatori si spingono ai limiti dell'innovazione, i tifosi possono aspettarsi ulteriori sorprese tattiche, accattivanti scontri e un calcio emozionante sul palcoscenico europeo e mondiale.

In conclusione, gli ultimi 20 anni hanno testimoniato una trasformazione notevole nelle tattiche del calcio europeo, anche se spesso si è andati a pescare nel passato. Basti pensare al Barcellona di Guardiola e a quello di Cruijff.

Dal calcio basato sul possesso palla all'intensità del pressing, dalla flessibilità tattica all'impatto della tecnologia, per certi versi - pensando anche all'arrivo del VAR - il gioco si è evoluto in modi precedentemente impensabili. A volte arricchendo ulteriormente questo sport amato su tutto il globo, altre magari rovinandolo.

E il futuro cosa ci riserverà?