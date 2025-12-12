Ecco di chi si trattaL’ex presidente di Serie A: «Per la mia squadra ho pensato al suicidio. Gravina e Lotito? Mi hanno voltato le spalle»
12.12.2025 - 11:53
Luca Campedelli, ex presidente del Chievo Verona, ha presentato il suo libro a Verona, offrendo una visione personale dei 30 anni alla guida del club e delle difficoltà incontrate. Ha anche rivelato momenti di profonda crisi personale.
Luca Campedelli torna a raccontare il suo Chievo e lo fa con parole che pesano come macigni.
Presentando il libro «Chievo – Un delitto perfetto», l’ex patron — alla guida del club dal 1992 al 2022 — ha ripercorso tre decenni di miracoli, fratture e crolli, chiarendo che quella storia continua a tormentarlo.
All’incontro erano presenti anche protagonisti del passato gialloblù, come Rolando Maran e l’ex team manager Marco Pacione.
La confessione più drammatica
Campedelli non usa giri di parole: il «vecchio Chievo» era un bersaglio facile perché viveva di calcio e nient’altro. «Nessun interesse politico o economico», insiste.
Poi il colpo durissimo ai vertici del pallone: «Faccio prima a dire chi non mi ha voltato le spalle», attacca, accusando figure come il presidente FIGC Gabriele Gravina e il senatore Claudio Lotito di aver contribuito a spingere il club sott’acqua.
E nel libro, presentato alla Feltrinelli, c’è la confessione più drammatica: nei momenti più bui, l’ex patron aveva pensato al suicidio.
Caduta nel baratro
Per Campedelli, la fine comincia nel 2014, quando il direttore sportivo Giovanni Sartori — «uno dei migliori cinque d’Europa» — lascia il club. Con lui, dice, c’era un’integrazione quasi perfetta, un equilibrio che non è più stato ricreato.
Il declino prosegue con il caso plusvalenze con il Cesena e culmina nell’estate 2021: niente iscrizione alla Serie B. Sul tavolo, 17,8 milioni di debiti tributari e una posizione fiscale giudicata irregolare da FIGC, TAR e Consiglio di Stato.
Campedelli sostiene che con la possibilità di rateizzare il debito il club si sarebbe salvato, ma i decreti varati durante la pandemia — bloccando le cartelle esattoriali — avrebbero impedito di formalizzare un nuovo piano.
Il fallimento (doppio)
A giugno 2022 arriva la sentenza del Tribunale di Verona: fallimento. Il buco, stimato inizialmente in 30 milioni, viene successivamente aggiornato dai curatori a oltre 80 milioni.
Intanto anche la Paluani, l’azienda di famiglia proprietaria all’82% del Chievo, entra in crisi, per poi ripartire sotto il marchio Sperlari. Campedelli respinge ogni relazione tra le due crisi: «Non è vero che il pallone si è mangiato il pandoro».
Il suo rimpianto più grande? Non essere riuscito a proteggere il Chievo ereditato dal padre. «Il mio errore è non aver immaginato cosa altri avrebbero potuto fare per danneggiare il club».
Infine, una frase che racchiude tutta la sua nostalgia: «Se domani ci fosse di nuovo il Chievo e servisse un magazziniere, ci andrei a piedi».