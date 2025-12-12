Luca Campedelli è stato il presidente del Chievo Verona dal 1992 al 2022 (qui in un'immagine d'archivio rislaente al 2002). KEYSTONE

Luca Campedelli, ex presidente del Chievo Verona, ha presentato il suo libro a Verona, offrendo una visione personale dei 30 anni alla guida del club e delle difficoltà incontrate. Ha anche rivelato momenti di profonda crisi personale.

Hai fretta? blue News riassume per te Luca Campedelli, ex patron del Chievo, racconta nel suo libro la fine del club, tra debiti, decisioni dei vertici del calcio e un crollo personale che lo ha portato a pensare al suicidio.

Attribuisce l’inizio della crisi all’addio del ds Giovanni Sartori e alla mancata iscrizione in Serie B nel 2021 per 17,8 milioni di debiti fiscali.

Oggi rivendica di non aver mai voluto danneggiare il club e afferma che, se il Chievo tornasse, sarebbe disposto persino a fare il magazziniere. Mostra di più

Luca Campedelli torna a raccontare il suo Chievo e lo fa con parole che pesano come macigni.

Presentando il libro «Chievo – Un delitto perfetto», l’ex patron — alla guida del club dal 1992 al 2022 — ha ripercorso tre decenni di miracoli, fratture e crolli, chiarendo che quella storia continua a tormentarlo.

All’incontro erano presenti anche protagonisti del passato gialloblù, come Rolando Maran e l’ex team manager Marco Pacione.

La confessione più drammatica

Campedelli non usa giri di parole: il «vecchio Chievo» era un bersaglio facile perché viveva di calcio e nient’altro. «Nessun interesse politico o economico», insiste.

Poi il colpo durissimo ai vertici del pallone: «Faccio prima a dire chi non mi ha voltato le spalle», attacca, accusando figure come il presidente FIGC Gabriele Gravina e il senatore Claudio Lotito di aver contribuito a spingere il club sott’acqua.

E nel libro, presentato alla Feltrinelli, c’è la confessione più drammatica: nei momenti più bui, l’ex patron aveva pensato al suicidio.

Caduta nel baratro

Per Campedelli, la fine comincia nel 2014, quando il direttore sportivo Giovanni Sartori — «uno dei migliori cinque d’Europa» — lascia il club. Con lui, dice, c’era un’integrazione quasi perfetta, un equilibrio che non è più stato ricreato.

Il declino prosegue con il caso plusvalenze con il Cesena e culmina nell’estate 2021: niente iscrizione alla Serie B. Sul tavolo, 17,8 milioni di debiti tributari e una posizione fiscale giudicata irregolare da FIGC, TAR e Consiglio di Stato.

Campedelli sostiene che con la possibilità di rateizzare il debito il club si sarebbe salvato, ma i decreti varati durante la pandemia — bloccando le cartelle esattoriali — avrebbero impedito di formalizzare un nuovo piano.

Il fallimento (doppio)

A giugno 2022 arriva la sentenza del Tribunale di Verona: fallimento. Il buco, stimato inizialmente in 30 milioni, viene successivamente aggiornato dai curatori a oltre 80 milioni.

Intanto anche la Paluani, l’azienda di famiglia proprietaria all’82% del Chievo, entra in crisi, per poi ripartire sotto il marchio Sperlari. Campedelli respinge ogni relazione tra le due crisi: «Non è vero che il pallone si è mangiato il pandoro».

Il suo rimpianto più grande? Non essere riuscito a proteggere il Chievo ereditato dal padre. «Il mio errore è non aver immaginato cosa altri avrebbero potuto fare per danneggiare il club».

Infine, una frase che racchiude tutta la sua nostalgia: «Se domani ci fosse di nuovo il Chievo e servisse un magazziniere, ci andrei a piedi».