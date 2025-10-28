L'ex capitano e leggenda del calcio gallese Gareth Bale KEYSTONE

Gareth Bale ha confessato di aver temuto la bancarotta alla fine della sua carriera calcistica. Ecco come stanno le cose.

Hai fretta? blue News riassume per te Gareth Bale ha smesso di giocare a calcio nel 2023, a 33 anni.

Il gallese ha vestito le maglie di Tottenham e Real Madrid, oltre che la fascia di capitano della sua nazionale.

Con un patrimonio netto stimato di circa 130 milioni di franchi, il 36enne ha raccontato di aver avuto paura della bancarotta.

«Leggi articoli su quando le persone finiscono lo sport professionistico, vanno in bancarotta».

Lui, con largo anticipo sulla pensione e per contenere le sue paure, ha diversificato i suoi investimenti.

Il sogno per ora sfumato è l'acquisizione del Cardiff, il suo club d'origine. L'attuale proprietario Vincent Tan ha rifiutato l'offerta di Bale e altri soci in affari. Mostra di più

Come riportato da «talkSPORT», Gareth Bale ha rivelato di aver avuto timori riguardo alla possibilità di bancarotta al termine della sua carriera calcistica

Due anni fa si è ritirato dal calcio giocato all'età di 33 anni, concludendo una carriera che lo ha reso una delle stelle britanniche di maggior successo.

L'ex ala del Real Madrid e del Tottenham ha vinto 20 trofei importanti, tra cui cinque Champions League e tre titoli della Liga.

Gareth Bale bacia la coppa dalle grandi orecchie vinta con il Real nel 2018. KEYSTONE

Le sue imprese con il Galles lo hanno consacrato come un'icona nazionale, con un record di 111 presenze per il suo Paese, guidandolo ai Mondiali del 2022 e a due Campionati Europei.

Velocità e fiuto del gol che lo hanno portato a diventare il giocatore più pagato al Real Madrid, quando firmò un contratto di sei anni nel 2016.

Il suo stipendio settimanale di circa 640'000 franchi al Real avrebbe dovuto garantirgli una solida posizione finanziaria. I media inglesi stimano che l'ex giocatore abbia un patrimonio netto totale di circa 130 milioni di franchi.

Le paure di rimanere senza denaro

Ciò non ha impedito le sue paure di una possibile bancarotta quando ha deciso di ritirarsi dal calcio. La leggenda gallese ha ammesso di essersi preparato per la vita dopo aver appeso gli scarpini al chiodo per non perdere i suoi guadagni.

«C'era una cosa che mi spaventava sempre dentro,» ha detto Bale durante un'intervista con «Front Office Sports». «Leggi articoli su quando le persone finiscono lo sport professionistico, vanno in bancarotta.

«Non sanno come gestire i loro soldi. Molti, immagino, vivono uno stile di vita sontuoso. Cerco di non farlo. Ho sempre avuto un occhio su come sarebbe stata la vita dopo il calcio».

Il gallese ha dunque investito in ambiti diversi. «Ho sempre avuto l'idea che avrei cercato di investire i miei soldi in cose diverse».

Appassionato di golf, Bale è apparso come commentatore per TNT Sports da quando si è ritirato, mentre è coinvolto in diverse attività commerciali.

Diverse attività commerciali

L'ex attaccante possiede due bar nel centro di Cardiff (Elevens Bar), e ha investito in una distilleria gallese e nella lega di golf TGL di Tiger Woods.

Fa inoltre parte di un consorzio che aveva contattato il suo club d'infanzia, il Cardiff City, per potenzialmente prenderne la proprietà.

La richiesta è stata però respinta dall'attuale proprietario Vincent Tan. Per lui si tratta di un «sogno sfumato», per ora.

Nonostante le sue paure sembra che grazie al suo approccio iniziale non dovrà preoccuparsi troppo di esaurire i fondi a breve.