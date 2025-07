Lia Wälti non vede l'ora di giocare il quarto di finale contro la Spagna. Keystone

Questa sera, venerdì, la Svizzera affronterà la Spagna nei quarti di finale del Campionato Europeo. Nonostante sia la sfavorita, Lia Wälti è convinta che la sua squadra possa fare l'impresa. La 32enne vede la chiave del successo nel sostegno del pubblico e nel parallelismo con la squadra maschile del 2010.

«Non dobbiamo giocare calcio champagne, ma essere decise e sul pezzo. E avere un po' di cattiveria»: queste sono le parole che aveva pronunciato Benjamin Huggel prima della partita d'esordio della Svizzera ai Mondiali del 2010 in Sudafrica. Allora la squadra di Ottmar Hitzfeld doveva affrontare la pericolosissima Spagna.

A Durban, gli elvetici vinsero clamorosamente per 1-0 contro i favoriti per la vittoria finale e i campioni d'Europa in carica: grazie alla fortuna, a una prestazione di squadra coesa e a Gelson Fernandes, che in qualche modo era riuscito a spingere la palla oltre la linea di porta al 52esimo minuto.

Questa sera, a Berna, i ruoli saranno chiari come allora. Le campionesse del mondo spagnole hanno letteralmente passeggiato nella fase a gironi, dimostrandosi all'altezza del ruolo di favorite per il titolo di Campione d'Europa.

Dall'altra parte, le elvetiche sono le chiare outsider. Anche solo il fatto di essere arrivate ai quarti di finale può essere considerato un successo storico. Tutto ciò che viene dopo è un bonus.

«Sì, siamo sfavorite», dice Lia Wälti in conferenza stampa. «Ma non abbiamo nulla da perdere e, a differenza delle partite del girone, non abbiamo pressione. È questo che ci dà coraggio».

Decisiva nonostante i guai fisici

Il fatto che Wälti sia stata decisiva a Campionato Europeo non è qualcosa di scontato. La centrocampista dell'Arsenal non è stata al top per tutta la seconda parte della stagione. Ha saltato l'ultima amichevole prima degli Europei contro la Repubblica Ceca con poco preavviso.

Una volta iniziata la competizione, nonostante i problemi al ginocchio, la 32enne è sempre stata in grado di fare la sua parte e di guidare il gioco della Nazionale. Lo ha fatto così bene che è stata votata nel miglior Undici della fase a gironi dalla rinomata rivista calcistica tedesca «Kicker».

Ha fermato gli attacchi delle avversarie per ben 26 volte: nessuna giocatrice ha avuto più successo come «intercettatrice».

«Ci sono giorni in cui mi sento meglio, altri in cui sto peggio», dice Wälti. Non ha senso lamentarsi del dolore. «Ho sempre un obiettivo: essere in campo nella prossima partita. Farò di tutto per non mancare».

Fisioterapia, osteopatia e rigenerazione sono le parole chiave. Inoltre i tifosi le danno l'adrenalina di cui ha bisogno: «Ogni piccolo dolore sparisce».

Il triangolo magico

La bernese ha un ruolo cruciale da svolgere nel quarto di finale contro la Spagna. Deve orchestrare il centrocampo contro delle virtuose del pallone, creare spazio, conquistare palloni e avviare contropiedi.

Dovrà affrontare probabilmente il miglior centrocampo del mondo, con le pluricampionesse mondiali Aitana Bonmati, Alexia Putellas e Patricia Guijarro del Barcellona. «Probabilmente non ci sono giocatrici migliori al mondo. Sarà una grande sfida per noi», afferma Wälti.

Tuttavia, non basta concentrarsi solo sul trio di centrocampo. Anche le altre calciatrici hanno grande qualità.

Le iberiche non solo hanno tirato più di tutte nella fase a gironi (78 volte), ma hanno anche realizzato il maggior numero di reti (14). L'alta percentuale di possesso palla è particolarmente faticosa da gestire per le avversarie.

La squadra di Montse Tomé monopolizza il pallone per lunghi tratti. Con una media di poco inferiore al 70% di possesso palla, La Roja riceve l'89,7% dei passaggi, un altro dato che le piazza davanti a tutta la concorrenza.

«Dobbiamo accettare il fatto che probabilmente non avremo il pallone per gran parte della partita», spiega Wälti. Sarà importante lavorare bene senza palla e colpire rapidamente una volta riconquistata.

«La difficoltà in partite come questa è che ci si stanca quando si rincorre la sfera. Anche una volta che ne hai il possesso, non si può riposare, si deve continuare a correre».

Usare il fisico

La Svizzera ha sperimentato la qualità delle spagnole in diverse occasioni nel recente passato. Le due squadre si sono incontrate tre volte tra l'agosto e l'ottobre del 2023.

Le spagnole hanno sempre vinto nettamente, con una differenza reti di 17 a 2. Come possono quindi fare qualcosa contro delle avversarie così forti? «Il momentum è dalla nostra parte. Abbiamo un torneo in casa e i tifosi che ci sostengono», afferma con ottimismo la capitana.

Avere il pubblico dalla propria parte dà alla squadra una spinta incredibile e l'ha aiutata anche nelle prime sfide di questi Europei. «Inoltre abbiamo una squadra molto diversa rispetto a due anni fa. Giochiamo in modo diverso, più fisico, più intenso», prosegue Wälti.

È proprio qui che la nostra giocatrice vede la chiave del successo. «Sappiamo della classe individuale delle spagnole. Ma sappiamo anche che a loro non piace quando giochiamo in modo fisico. È più facile giocare contro un avversario gentile, che non ti fa male. Per questo dobbiamo infastidirle. Poi anche loro commetteranno degli errori».

Sono parole simili a quelle pronunciate da Huggel 15 anni fa, prima che la Svizzera mettesse a segno il colpaccio. Questa sera ce ne sarà un altro?