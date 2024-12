Fogo

La Copa Libertadores ha un nuovo campione.

Swisstxt

Per la prima volta il Botafogo è salito sul trono sudamericano, battendo in finale l’Atletico Mineiro per 3-1 in un derby verdeoro. In 10 dal 2' (espulso Gregore), la squadra di Rio de Janeiro ha chiuso a sorpresa sul 2-0 il primo tempo con Henrique e Telles. Vargas ha riaperto il match nella ripresa ma allo scadere è arrivato il 3-1.

Swisstxt