«I soldi ci sono sempre stati» Accolto il ricorso, confermata la licenza all'AC Bellinzona

Swisstxt

19.12.2025 - 18:18

Il patron del Bellinzona Juan Carlos Trujillo.
Il patron del Bellinzona Juan Carlos Trujillo.
Ti-Press

L'istanza di ricorso per le licenze della Swiss Football League ha confermato la licenza al Bellinzona per la stagione 2025-26.

SwissTXT

19.12.2025, 18:18

Dieci giorni fa la commissione incaricata aveva ritirato la licenza ai sopracenerini non ritenendo valida la cessione del club a Juan Carlos Trujillo a causa di mancanza di documenti finanziari, che nel frattempo sono stati ottenuti e forniti alla Swiss Football League.

L'ACB: «Soluzione pronta». Cambio di proprietà bocciato, la SFL revoca la licenza all'AC Bellinzona

L'ACB: «Soluzione pronta»Cambio di proprietà bocciato, la SFL revoca la licenza all'AC Bellinzona

I granata potranno quindi continuare a partecipare al campionato di Challenge League, dove attualmente occupano l'ultima posizione in classifica, e saranno domani regolarmente in campo nello scontro del Comunale contro il Wil.

«I soldi ci sono sempre stati»

Il DG del Bellinzona Shpetim Krasniqi ha commentato la decisione dell'istanza di ricorso per le licenze, che ha confermato ai granata la licenza per la stagione 2025-26.

«La garanzia era pronta già da inizio ottobre - ha detto Krasniqi - si è letto che la proprietà non avesse questi soldi da mettere, ma la realtà è che c'erano ed erano semplicemente bloccati sul conto».

«Tutte le spese mensili sono sempre state coperte - ha continuato - l'unico problema era legato all'istituto bancario che doveva sbloccare questi soldi per la garanzia».

