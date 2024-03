Alla guida del Wettswil-Bonstetten freshfocus

Il futuro di Stephan Lichtsteiner sarà nel calcio amatoriale ma con delle vesti differenti da quelle di giocatore.

L’ex terzino rossocrociato ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore: sarà la guida del Wettswil-Bonstetten nella prossima stagione, squadra che milita nel Gruppo 3 del campionato di Prima Lega. -L’Yverdon, prossimo avversario del Lugano sabato, non potrà contare sull’apporto di Anthony Sauthier per circa sei settimane a causa di una lesione al piatto tibiale. Un mese di stop invece per l’attaccante del Lucerna Sofyan Chader per uno strappo muscolare al flessore dell’anca.

Swisstxt