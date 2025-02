Stephan Lichtsteiner è attualmente allenatore dell'FC Wettswil-Bonstetten in prima divisione. Immagine: Keystone

Continua la ricerca di un nuovo assistente allenatore della Nazionale. Dopo i colloqui, l'ex capitano Stephan Lichtsteiner ha deciso di non candidarsi.

Luca Betschart Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te La ricerca di un assistente per la Nazionale svizzera continua dopo il rifiuto di Stephan Lichtsteiner, che non ha trovato un accordo con l'ASF.

L’ex terzino, attuale allenatore del Wettswil-Bonstetten, ha spiegato di non essere disponibile.

Secondo il «Blick», l'offerta dell'ASF prevedeva un contratto di soli sei mesi e un compenso limitato, fattori che avrebbero contribuito alla sua rinuncia. Mostra di più

La ricerca per un assistente allenatore della Nazionale svizzera continua. Il candidato più gettonato, Stephan Lichtsteiner, non è disponibile dopo che lui e l'associazione non sono riusciti a raggiungere un accordo. Come riportato dal «Blick», lunedì l'ex terzino ha rifiutato un'offerta dell'ASF.

«Ci siamo parlati», ha confermato il 41enne, attualmente allenatore del Wettswil-Bonstetten, un club di prima lega Classic. «Ho deciso che al momento non sono disponibile per questa posizione».

L'accordo sarebbe saltato non per divergenze economiche, ma per il profilo del posto vacante di allenatore in seconda.

Sempre secondo il quotidiano zurighese, l'offerta proposta all'ex calciatore dal capo delle squadre nazionali Pierluigi Tami era della durata di soli sei mesi - fino all'inizio della qualificazione per i Mondiali - con un compenso di poche centinaia di franchi al giorno per il tempo passato con la Nati.

In carriera Lichtsteiner ha collezionato 108 presenze con la maglia della nazionale. Ha giocato il suo ultimo torneo importante con la Svizzera ai Mondiali del 2018 in Russia.