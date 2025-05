La vista del campo dalle nuove tribune. riverside.fulhamfc.com

Il Fulham ha inaugurato la nuova e lussuosa Riverside Stand, tra comfort da resort e prezzi esclusivi, proprio mentre sogna un posto in Europa.

Nicolò Forni

Il Fulham ha svelato lo scorso weekend la nuova Riverside Stand, una sezione hospitality costata 100 milioni di sterline che promette di rivoluzionare l'esperienza allo stadio. Il progetto, in cantiere da sei anni, offre agli spettatori un modo esclusivo e sontuoso di vivere il calcio.

Chi possiede un biglietto per questa tribuna avrà accesso a menu ispirati alla cucina stellata, al panoramico Sky Deck su tre livelli e persino a una piscina a sfioro, il tutto con una vista mozzafiato da una parte su Tamigi e dall'altra sul centro di Londra.

Tanta esclusività ha però un prezzo elevato: gli abbonamenti nella parte superiore delle nuove tribune arrivano a 15'000 sterline, mentre i biglietti singoli delle zone meno costose superano comunque le 100 sterline per gli adulti. Gli abbonamenti non corporate, invece, possono arrivare fino a 3'000 sterline.

Vista sul Tamigi. riverside.fulhamfc.com

«Volevamo la tribuna migliore del mondo»

Sul sito ufficiale del club, il proprietario e presidente Shahid Khan ha definito la Riverside Stand come «una location senza paragoni, un vero punto di svolta per il Fulham, il nostro quartiere e l'intera Londra».

Anche l'amministratore delegato Alistair Mackintosh, intervistato dalla «BBC», ha sottolineato il valore storico e simbolico del progetto: «Fulham ha sempre avuto una posizione invidiabile, ma non un'area hospitality all'altezza. Dopo tanti anni e ritardi legati al Covid e alla concessione del fiume, volevamo la tribuna migliore al mondo».

Mackintosh ha ricordato che due priorità emerse anni fa dai tifosi erano la sostenibilità e il rimanere a Craven Cottage, lo storico stadio del club. Ora, con l’intervento di Khan, quel sogno ha preso vita su scala monumentale: «Ha preso la visione e l'ha portata al massimo livello.»

La nuova stand, che si affaccia direttamente sul Tamigi, è pensata per offrire un'esperienza unica, con balconi esclusivi, viste spettacolari e uno stile da resort di lusso.

Ancora in corso per un posto in Europa

Attualmente i Cottagers sono all'11esimo posto in classifica della Premier League con 51 punti. L'ottavo posto, occupato attualmente dal Brendfort potrebbe ancora essere sinonimo di Conference League.

Nelle due partite rimanenti il Fulham potrebbe giocarsi un posto in Europa così come i già citati Bees, attualmente in poleposition, ma anche Brighton & Hove Alvion e Bournemouth.

La nuova piscina allo stadio, almeno per i tifosi più facoltosi, potrebbe dunque venir utile molto presto. Per sbollire gli animi dopo una sconfitta, o rilassarsi in seguito a una clamorosa vittoria, che potrebbe portare all'Europa.