L'Inter è già alla ricerca di un sostituto per Yann Sommer

Yann Sommer presto riceverà nuova concorrenza? Imago

Yann Sommer non ha ancora concluso una stagione intera a Milano che la sua squadra è già alla ricerca di un sostituto. Il motivo di tale fermento sembrerebbe essere legato all'età piuttosto che alle prestazioni.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Inter sta cercando un sostituto per il portiere elvetico Yann Sommer.

Secondo «Calciomercato.com» il club milanese si sarebbe già assicurato il diritto di riscatto di 15 milioni di euro per il portiere brasiliano Bento dell'Athletico Paranaense. Mostra di più

Mercoledì sera Yann Sommer è rimasto in panchina nel pareggio dell'Inter per 3-3 contro il Benfica, nella gara valida per la fase a gironi di Champions League.

L'allenatore Simone Inzaghi ha concesso al portiere svizzero una pausa, poiché la squadra nerazzurra si era già assicurata il passaggio del turno agli ottavi di finale.

Generalmente Sommer viene schierato come titolare nell'Inter. Nonostante ciò, il suo club ha già iniziato a cercare un possibile successore. Secondo «Calciomercato.com», per il 24enne Bento dell'Athletico Paranaense, l'Inter si è già assicurato il diritto di riscatto pari a 15 milioni di euro.

Il brasiliano, sotto contratto con il club di Curitiba dal 2020, è stato convocato per la prima volta nella Nazionale del suo Paese per le ultime due partite di qualificazione al Mondiale.

Un trasferimento di Bento all'Inter non si è concretizzato la scorsa estate, ma ora il suo attuale club sembra più aperto a un possibile trasferimento. Oltre alle ottime prestazioni del portiere, anche il suo passaporto italiano favorisce un trasferimento in Lombardia.