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Serie A L'Inter sembra aver trovato il suo numero 1, cosa farà ora Yann Sommer?

bfi

30.4.2026

Yann Sommer 
Yann Sommer 
KEYSTONE

Yann Sommer rischia di perdere il posto da titolare all'Inter dopo 3 anni, poiché il Club avrebbe raggiunto un accordo con Guglielmo Vicario per un trasferimento in estate. 

Igor Sertori

30.04.2026, 18:41

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Manca l'ufficialità, ma diverse fonti riferiscono di un accordo raggiunto tra Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, e l'Inter.
  • Con l'arrivo del 29enne, Yann Sommer verrebbe probabilmente retrocesso in graduatoria.
  • Intanto continuano i colloqui tra il 37enne svizzero e il club di Milano.
  • Il contratto dell'ex numero uno della Nazionale svizzera scade a giugno.
Mostra di più

Il Tottenham aveva già deciso di lasciar partire il suo portiere Guglielmo Vicario, a soli due anni dal suo arrivo dall'Empoli nel 2023.

Ora, secondo «TEAMtalk», l'Inter avrebbe vinto la corsa per l'acquisto del portiere degli Spurs, anche se non vi è ancora l'ufficialità.

Facile pensare che il 29enne italiano verrà designato come nuovo numero uno, relegando Yann Sommer a ruolo di secondo portiere.

Intanto l'ex Nazionale svizzero continua a dialogare con i dirigenti del club, ma sembra non esserci più una prospettiva chiara per il futuro.

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Con l'arrivo di Vicario, al 37enne di Morges - con contratto in scadenza a giugno - verrebbe probabilmente riservato solo il ruolo di portiere di riserva. Gli basterà?

Il futuro dell'ex numero 1 della Nati rimane incerto. L'Inter potrebbe pensare a un rinnovo, ma non più come numero 1 indiscusso.

Intanto il portiere si concentra sul finale di stagione, che potrebbe portare sia lo scudetto che la Coppa Italia... un finale davvero spettacolare a Milano, se così dovesse essere. 

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