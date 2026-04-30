L'Inter sembra aver trovato il suo numero 1, cosa farà ora Yann Sommer?

Yann Sommer rischia di perdere il posto da titolare all'Inter dopo 3 anni, poiché il Club avrebbe raggiunto un accordo con Guglielmo Vicario per un trasferimento in estate.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Manca l'ufficialità, ma diverse fonti riferiscono di un accordo raggiunto tra Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, e l'Inter.
- Con l'arrivo del 29enne, Yann Sommer verrebbe probabilmente retrocesso in graduatoria.
- Intanto continuano i colloqui tra il 37enne svizzero e il club di Milano.
- Il contratto dell'ex numero uno della Nazionale svizzera scade a giugno.
Il Tottenham aveva già deciso di lasciar partire il suo portiere Guglielmo Vicario, a soli due anni dal suo arrivo dall'Empoli nel 2023.
Ora, secondo «TEAMtalk», l'Inter avrebbe vinto la corsa per l'acquisto del portiere degli Spurs, anche se non vi è ancora l'ufficialità.
Facile pensare che il 29enne italiano verrà designato come nuovo numero uno, relegando Yann Sommer a ruolo di secondo portiere.
Intanto l'ex Nazionale svizzero continua a dialogare con i dirigenti del club, ma sembra non esserci più una prospettiva chiara per il futuro.
Con l'arrivo di Vicario, al 37enne di Morges - con contratto in scadenza a giugno - verrebbe probabilmente riservato solo il ruolo di portiere di riserva. Gli basterà?
Il futuro dell'ex numero 1 della Nati rimane incerto. L'Inter potrebbe pensare a un rinnovo, ma non più come numero 1 indiscusso.
Intanto il portiere si concentra sul finale di stagione, che potrebbe portare sia lo scudetto che la Coppa Italia... un finale davvero spettacolare a Milano, se così dovesse essere.