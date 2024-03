Inter – Napoli 1-1 Serie A, 29ème journée, Saison 23/24 17.03.2024

L'Inter pareggia 1-1 col Napoli a San Siro nella partita che segnava il passaggio ideale dello scudetto dalla squadra detentrice alla capolista. un Milan che vince ancora, stavolta a Verona, e amplia il vantaggio sulla Juve che delude contro il Genoa. Alle sue spalle avanza il Bologna che riduce a cinque lunghezze il distacco dai bianconeri.

Dopo la sosta sarà passerella verso la seconda stella per l'Inter, mentre il Napoli che cerca di risalire la china sotto la guida di Calzona non ci sta ad arrendersi a San Siro. Dopo il gol di Darmian prima dell'intervallo, salvato più volte da Meret, pareggia nel finale con l'ex Juan Jesus.

Gli azzurri, oggi privi di Osimhen, sono a -9 dal quarto posto ma in piena mischia con almeno altre quattro squadre per strappare un pass europeo.

Una mini frenata per la squadra di Simone Inzaghi che non cambia nulla, dati i 14 punti di vantaggio sulla seconda in classifica.

Juve, continua la crisi

Allegri si deve accontentare dei due pali di Iling e Kean contro un Genoa ordinato e pugnace che si merita il punto allo Stadium. Per la Juve e' crisi strisciante: una vittoria e sette punti nelle ultime otto gare e il carico inutile del rosso finale per proteste a Vlahovic che peserà nella prossima sfida con la Lazio.

Da tempo la Juve ha perso fluidita' e sicurezza, non e' servito a nulla il ritiro imposto ai giocatori e Allegri e' sempre piu' nervoso.

Juventus – Genoa 0-0 Serie A, 29ème journée, Saison 23/24 17.03.2024

Milan, seconda forza del campionato

Tutto scorre fluido invece in casa Milan, che prende le misure a un Verona meno pimpante rispetto alle ultime gare, passa a fine primo tempo con un'azione cocciuta e due rimpalli favorevoli di Theo Hernandez per poi mettere in cassaforte la gara col solito Pulisic.

Sembra fatta ma il Verona torna in gara con una prodezza di Noslin. Il Milan ha però carattere e qualità: Pioli mette mano alla panchina e ad estrarre il jolly è il poco utilizzato Chukwueze che la 79esimo chiude la contesa.

Verona – Milan 1-3 Serie A, 29ème journée, Saison 23/24 17.03.2024

Roma, la cura De Rossi si vede

I giallorossi fanno più fatica del previsto per venire a capo della resistenza del Sassuolo, che resta penultimo. La fatica di Brighton pesa e il controllo del pallone produce una sterile supremazia.

Manca Paulo Dybala, sostituito da Aouar e per sbloccare la gara ci vuole un'invenzione di capitan Pellegrini che trova l'angolino opposto e poi festeggia abbracciando a lungo il suo allenatore. Alla distanza il Sassuolo osa un po' di più e ci vuole il palo a salvare i giallorossi su una carambola Llorente-Svilar.

Ma Daniele De Rossi non può che essere felice: è la settima vittoria su nove gare in serie A.

Roma – Sassuolo 1:0 Serie A, 29. Spieltag, Saison 23/24 17.03.2024

Atalanta-Fiorentina, rinviata

Paura a Bergamo per il grave malore che colpisce il dg della Fiorentina, Joe Barone: la partita con l'Atalanta è rinviata e ora sarà difficile trovare una data utile visto che le due squadre dovranno incrociarsi anche nelle semifinali di Coppa Italia.

Le altre

La classifica e' ormai divisa in settori ben distinti: Monza e Torino incombono alle spalle del gruppo sgranato che aspira all'Europa, mentre tutte le altre, salvo il Genoa, sono coinvolte nella volata per la salvezza.

Dal Lecce al Sassuolo ci sono sette squadre in cinque punti, con il Frosinone ormai in grave affanno. Ormai rassegnata è invece la Salernitana che si priverà anche dell'ultimo allenatore, Liverani, che ha raccolto le briciole. Probabile il ritorno di Pippo Inzaghi, per gestire il malinconico fine stagione.