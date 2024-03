Hurling, una vera passione per gli irlandesi IMAGO/Inpho Photography

Martedì sera, a Dublino, con inizio alle ore 20:45, la Nazionale svizzera affronterà l'Irlanda, non qualificatasi per Euro 2024, per una sfida amichevole. Se il calcio è molto popolare anche sull'Isola, lo sport nazionale è invece l'hurling: vi spieghiamo cosa è.

bfi bfi

All'Aviva Stadium di Dublino, stasera con inizio alle ore 20:45, i padroni di casa dell'Irlanda affronteranno la Nazionale svizzera, reduce da uno scialbo pareggio in casa della Danimarca, sabato sera a Copenhagen.

Il calcio, inventato dai vicini di casa inglesi alla fine dell'Ottocento, è oggi il gioco più popolare del pianeta. Anche gli irlandesi ne vanno pazzi, tanto che nel 2008, per cinque anni, assoldarono niente di meno che Giovanni Trapattoni per guidare la propria Nazionale.

Con il Trap i verdi centrarono la qualificazioni agli Europei del 2012, mentre l'ultima qualificazione alla fase finale dei Mondiali risale al 2002.

Ma lo sport nazionale in Irlanda - e non è nemmeno il rugby - è l'hurling, il gioco più veloce sull'erba.

È senza dubbio è uno dei più antichi, con tradizioni che affondano nelle nebbie della secolare storia irlandese. Il primo riferimento scritto all'hurling risale al 1272 a.C..

Cosa è l'hurling?

Si tratta di uno sport giocato con bastone e palla, nel quel si sfidano due squadre di 15 persone su un campo d'erba rettangolare, con porte a forma di H ad ogni estremità, simili a quelle del rugby, ma chiuse da una rete nella parte inferiore.

Il bastone che si usa si chiama «hurley», o camán in lingua irlandese, mentre la palla si chiama «sliotar». L'obiettivo principale è quello di segnare, facendo passare la palla in porta - tre punti - o mettendola sopra la traversa e segnando così un punto.

La palla si scaglia con il bastone, la si prende con la mano. Pallina alla mano non si possono fare più di tre passi, mentre se la sfera rimane in equilibrio sull'estremità inferiore del bastone, si può correre fino a quando o la si perde, o la si passa ad un compagno o la si tira in porta.

L'hurley può essere usato pure come bastone da hockey, per portarsi avanti la palla. Regole semplici di per sè, per un gioco che richiede soprattutto coraggio, perché le bastonate - da qui il casco - sono all'ordine del giorno.

Vince la squadra che a fine partita ha il punteggio più alto.

Chi lo conosce dice che combina le abilità del lacrosse (sport nordamericano per eccellenza), dell'hockey su prato e del baseball, in un gioco duro e ad alto ritmo. La pallina (sliotar) può viaggiare fino a 180 chilometri all'ora.

Le ragazze giocano il «Camogie»

Nel 1903 è stata creata anche la versione femminile del gioco, nota come «Camogie», che è molto simile all'hurling, con solo alcune piccole modifiche alle regole.

Hurling, non solo in Irlanda

L'hurling è praticato in tutto il mondo, ma è soprattutto popolare tra i membri della diaspora irlandese in Nord America, Europa, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica e Argentina.

Kate, Duchessa di Cambridge, gioca a hurling con il marito, il principe William durante una visita a Galway, Irlanda, nel 2020. KEYSTONE

Non esiste un campionato professionistico, quindi i giocatori sono dilettanti non retribuiti.

In molte zone dell'Irlanda, il gioco è un appuntamento fisso della cultura e della vita del Paese. È regolarmente presente in forme d'arte come il cinema e la letteratura.

La finale dell'All-Ireland Senior Hurling Championship è stata inserita dalla CNN al secondo posto nella classifica dei «10 eventi sportivi da vedere dal vivo», dopo i Giochi Olimpici e prima della Coppa del Mondo FIFA e del Campionato Europeo di Calcio UEFA.