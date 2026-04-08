L'Italia può davvero essere ripescata per i Mondiali? Ecco il punto della situazione sull'Iran

Tifosi della nazionale iraniana allo stadio. KEYSTONE

Quali sono gli ultimi sviluppi riguardo alla posizione dell'Iran sui Mondiali? La Federcalcio iraniana chiede di giocare in Messico, ma la FIFA non risponde. Teheran potrebbe ritirare la sua Nazionale, riaprendo le speranze degli Azzurri.

Hai fretta? blue News riassume per te La Federcalcio iraniana sta esercitando pressioni affinché le tre partite della fase a gironi della nazionale vengano spostate dagli Stati Uniti al Messico.

Gianni Infantino ha sottolineato, la scorsa settimana, che l'Iran disputerà le partite ai Mondiali del 2026 come da programma.

L'Iran ci riprova, ma la FIFA per ora non risponde.

Se non vi saranno garanzie di sicurezza per i giocatori iraniani, toccherà «al Consiglio dei ministri decidere», ha commentato il ministro dello Sport iraniano Ahmad Dania Mali. Mostra di più

Ahmad Dania Mali, ministro dello Sport iraniano, ha rilasciato martedì nuove dichiarazioni riguardo alla partecipazione della nazionale ai Mondiali del 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

La Federcalcio iraniana sta esercitando pressioni affinché le tre partite della fase a gironi della nazionale vengano spostate dagli Stati Uniti al Messico, a causa della guerra in corso innescata da Israele e USA.

Il mese scorso, la stessa Federcalcio iraniana aveva dichiarato di aver avviato trattative con la FIFA in merito al cambio di sede delle partite, nonostante il presidente della FIFA Gianni Infantino abbia sottolineato la scorsa settimana che l'Iran disputerà le partite ai Mondiali del 2026 come da programma.

La posizione iraniana In un'intervista riportata dall'agenzia di stampa turca Anadolu, Dania Mali ha dichiarato: «La nostra richiesta alla FIFA di spostare le partite dell'Iran dagli Stati Uniti al Messico rimane valida, ma non abbiamo ancora ricevuto una risposta».

Il presidente della FIFA Gianni Infantino KEYSTONE

Il ministro ha poi spiegato: «Se la richiesta verrà accolta, la partecipazione dell'Iran ai Mondiali sarà confermata.

Tuttavia, la massima organizzazione del calcio mondiale non ha ancora fornito alcuna risposta».

«In qualità di ministro dello Sport, e in collaborazione con la Federcalcio iraniana, faremo in modo che la nazionale sia pronta per i Mondiali. Tuttavia, la decisione finale spetterà al Consiglio dei ministri», ha aggiunto il 66enne.

Il calendario delle partite

L’Iran dovrebbe disputare tutte le partite del Gruppo G dei Mondiali sul suolo americano, affrontando la Nuova Zelanda e il Belgio a Los Angeles e concludendo la propria campagna contro l’Egitto, a Seattle.

Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato il mese scorso che la nazionale iraniana era la benvenuta negli Stati Uniti, ma ha aggiunto che ciò potrebbe non essere appropriato per questioni di sicurezza, prima di chiarire in seguito che qualsiasi minaccia ai giocatori non sarebbe venuta dagli Stati Uniti.

Il ministro Mali ha concluso il suo intervento affrontando proprio gli aspetti legali e di sicurezza, affermando: «Secondo i regolamenti FIFA in materia, nel Paese ospitante deve essere garantita la sicurezza. Il Campionato del Mondo sta per iniziare e ottenere tali garanzie in questo periodo è altamente improbabile».

«In queste circostanze, la probabilità che l’Iran partecipi alle partite del Campionato del Mondo che si terranno negli Stati Uniti è molto bassa».

«Se verranno fornite le necessarie garanzie di sicurezza, sarà il nostro governo a prendere una decisione in merito alla partecipazione dell’Iran ai Mondiali», ha concluso.

Se non l'Iran, chi vi parteciperà?

Se l’Iran dovesse decidere di ritirarsi dal torneo, si aprirebbe un ticket per gli esclusi.

Come già riportato da blue News, l’Italia ha così ancora una possibilità, per quanto minima, di partecipare ai prossimi Mondiali.

La nazionale italiana è la squadra con il ranking più alto (12esima) tra tutte quelle che non sono riuscite a qualificarsi tramite gli spareggi finali.

Ricordiamo che l’articolo 6.7 del regolamento consente infatti alla FIFA di designare «un’altra associazione a propria discrezione».

Tuttavia, Infantino e i suoi potrebbero sostituire l'Iran con un'altra squadra asiatica per garantire che il numero di squadre di ciascuna confederazione continentale rimanga invariato; in tal caso, la nazionale degli Emirati Arabi Uniti (68esima del ranking) sarebbe la più papabile a prendere il posto dell'Iran.

Settimana scorsa, come riportato da «Fanpage»il vice allenatore dell'Iraq «René Meulensteea »aveva detto: «Ci sono voci secondo cui potrebbero far subentrare all'Iran la squadra meglio classificata nel ranking FIFA, ovvero l'Italia».

I tifosi azzurri rimangono così ancora con il fiato sospeso.