Altra disfatta per l'Italia, ai Mondiali ci va la Bosnia, «Vergogna inaccettabile»

L'Italia dovrà attendere ancora prima di tornare ai Mondiali. KEYSTONE

L'Italia non andrà ai Mondiali nemmeno questa volta. La Bosnia ha vinto ai rigori, come contro il Galles, e ai prossimi campionati del Mondo giocherà nel gruppo della Svizzera.

bfi

Nuovo dramma per l'Italia: la quattro volte campione del mondo ha mancato per la terza volta consecutiva l'accesso ai Mondiali.

La squadra di Gennaro Gattuso, nonostante fosse andata in vantaggio con Kean al 15esimo, su errore di rilancio del portiere Vasilj, si è poi fatta raggiungere da Tabakovic al 79esimo.

L'Italia ha giocato a lungo in inferiorità numerica dopo il cartellino rosso ad Alessandro Bastoni (41° minuto).

I tempi supplementari hanno visto più equilibrio in campo, con gli Azzurri più spavaldi. Alla fine è stato però Bajraktarevic a distruggere tutti i sogni mondiali dell'Italia mettendo a segno il quarto rigore per i suoi, dopo gli errori di Cristante e Esposito.

La Bosnia del 40enne Dzeko al Mondiale per la seconda volta

La Bosnia, guidata dal 40enne attaccante Dzeko, parteciperà per la seconda volta, dopo il 2014, al torneo più importante del mondo.

Il sogno italiano si era arenato già nel 2018 e nel 2022 nei play-off, contro Svezia prima e Macedonia del Nord dopo.

Ai Mondiali, la Bosnia affronterà nel Gruppo B Svizzera, Qatar e il co-organizzatore Canada.

«È una vergogna inaccettabile»

«Ancora eliminati. Niente Mondiale per l'Italia: è una vergogna inaccettabile. Il calcio italiano è da rifondare, partendo dalle dimissioni di Gabriele Gravina». Lo scrive la Lega italiana in una nota.