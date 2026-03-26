Michael O'Neill KEYSTONE

Stasera alle 20:45, l'Italia di Gattuso affronterà l'Irlanda del Nord di O'Neill. Se il coach italiano ha passato notti insonni sentendo il peso di tutta una nazione sulle spalle, il suo collega irlandese è un poco più leggero, consapevole di come fare per annientare la squadra quattro volte campione del mondo.

Da giocatore, Gennaro Gattuso non riusciva a dormire prima delle partite importanti. Da allenatore è più o meno lo stesso, ma ora può contare sull'aiuto dei sonniferi prescritti dal medico.

Le sue occhiaie, il suo viso stanco non tradisce la responsabilità che si è accollato mesi fa quando ha deciso di prendere le redini della nazionale italiana di calcio.

L'Italia del pallone, l'Italia tutta, quella orgogliosa che vanta 4 coppe del mondo nel suo palmares, attende con ansia la prima partita di spareggio, stasera, contro l'Irlanda del Nord.

«Alle 4.30 o alle 5 del mattino mi sveglio e ho gli occhi spalancati come un pipistrello». Ringhio porta sulle spalle il peso di un'intera nazione. L'ex centrocampista del Milan, subentrato a Luciano Spalletti, ha vinto cinque delle sei partite disputate. Ma non basta.

Gattuso «È la partita più importante della mia carriera» 26.03.2026

«Alleno ormai da diversi anni, ma questa partita è sicuramente la più importante della mia carriera da allenatore finora», ha dichiarato. «Sono preparato e, credetemi, non penso a come le cose potrebbero andare male, penso in modo positivo. Voglio pensare in grande, e sicuramente daremo battaglia e vedremo come andranno le cose».

Dare battaglia è nel suo stile, così come fa parte anche del DNA del popolo dell'Irlanda del Nord.

O'Neill: «So come rendere le cose difficili all'Italia»

Dall'altra parte c'è Michael O'Neill, l'uomo che nel 2012 era stato incaricato di un compito simile: cercare di risollevare la nazionale dell'Irlanda del Nord in un momento di crisi.

Quattro anni dopo i suoi verdi si sono qualificati per gli Europei. «La pressione che si sente ad allenare l'Italia è molto diversa da quella che si prova in Irlanda del Nord», ha dichiarato O'Neill in conferenza stampa.

«Questo stadio somiglia al nostro di Belfast. Penso ci sarà un grande clima, dobbiamo cercare di rendere difficile la partita all'Italia per fare in modo che l'aspetto psicologico diventi un fattore».

E come rendere le cose difficili agli Azzurri? Il coach nordirlandese ha le idee chiare, lineari: «Restando in partita, più avanza il tempo e più aumentano le pressioni sulla squadra favorita se il risultato è di 0-0. Ci aspettiamo un inizio molto difficile, ma anche noi possiamo essere pericolosi, specialmente sulle palle ferme».

Il 56enne non si aspetta una partita con tanti gol, «speriamo in una partita molto chiusa».

Michael O'Neill sollevato dai suoi giocatori dopo aver conquistato la qualificazione per Euro 2016. KEYSTONE

O'Neill è consapevole della qualità del centrocampo italiano con Tonali, Locatelli e Barella, ma sa di non avere a che fare con l'Italia del Mondiale 2006. «Questa squadra non ha un Del Piero o un Totti... la sua forza è nel gruppo, ma la rispettiamo perché ha giocatori che giocano ad alto livello».

Il ct dell'Irlanda del Nord afferma inoltre che i suoi ragazzi scenderanno in campo senza timori. La giovinezza potrebbe essere un'altra freccia al suo arco: «Penso che il vantaggio della giovinezza sia proprio l'assenza di timori. Abbiamo tutto da guadagnare in questa partita, non c'è dubbio.»

Marcello Lippi: «Ce la faremo Rino, siamo tutti con te»

La «Gazzetta dello Sport» ha pubblicato un'intervista a Marcello Lippi, il quale ha affermato che Gattuso gli ricorda se stesso quando era allenatore.

2006: Marcello Lippi (destra) parla con il suo giocatore Gennaro Gattuso. KEYSTONE

L'oggi 77enne, ricordiamo, ha portato l'Italia a vincere il quarto e ultimo Mondiale, in Germania, nel 2006. Tra gli uomini a sua disposizione c'era anche Gennaro "Ringhio" Gattuso.

«Ce la faremo, Rino. Siamo tutti con te e andiamo al Mondiale tutti assieme», ha detto l'oggi allenatore in pensione.

«Meriti di qualificarti per la passione immensa che da sempre metti in tutte le cose che fai, in campo, da allenatore, nella vita. Un grande in bocca al lupo, caro collega. Hai una bella squadra e farai di tutto per non saltare questo appuntamento che ci manca da troppo».

A differenza di altri recenti momenti del calcio azzurro, sembra proprio che Gattuso, per il suo passato e per il suo essere grintoso, sia riuscito a ridare potenza all'affetto della gente verso la nazionale.

Proprio la grinta e la voglia di vincere sono stati un tema ricorrente nella sua conferenza stampa. «Siamo padroni del nostro destino».

Una pressione non da poco, che il 48enne ha però già retto in passato. Aspettative da parte di un popolo che O'Neill non ha, almeno non nella stessa misura.

«Essendo la squadra più piccola e vista la pressione che grava sulla squadra di casa, affrontiamo la partita con un po' più di disinvoltura e con un po' più di libertà».

Bergamo, la città che si è tinta di azzurro e di verde

La New Balance Arena di Bergamo, scelta proprio da Gattuso per creare un ambiente molto caloroso vicino alla sua squadra, dispone di 23'000 posti a sedere: biglietti polverizzati nel giro di un'ora.

Il settore verde, che ospiterà 1'300 nordirlandesi, non sarà certo meno rumoroso. I giocatori di O'Neill, inoltre, saranno spinti da altre centinaia di connazionali arrivati in Lombardia, senza biglietto.

Il calcio d'inizio sarà alle 20:45.

I giocatori della nazionale italiana si allenano sull'erba dello stadio di Bergamo, la storia li attende. KEYSTONE

Che il calcio vi interessi o meno, che siate italiani o nordirlandesi è per certi versi indifferente: la sfida a scacchi, fatta di torri, pedoni e cavalli, sta calamitando l'interesse del globo intero perché in palio c'è più di una partita di calcio, poco importa se mancano re e regine.

La Svizzera di Yakin aspetta intanto di conoscere i suoi ultimi avversari al Mondiale.

Tutto è pronto. Che la battaglia abbia inizio.