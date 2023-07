L'Italia e la Turchia vogliono ospitare congiuntamente i Campionati Europei del 2032. Secondo la UEFA, le federazioni di entrambe le nazioni hanno unito le loro candidature, individuali originali, in una comune.

La Turchia si era originariamente candidata sia per il Campionato europeo del 2028 che per il torneo di quattro anni dopo. L'Italia aveva partecipato al processo di candidatura solo per Euro 2032. Insieme, i due paesi sono ora gli unici offerenti per il torneo tra nove anni.

Presentata oggi alla UEFA una proposta di organizzazione congiunta di UEFA EURO 2032 tra #FIGC e Turkish Football Federation 🇮🇹🇹🇷



Scopri di più ⤵️https://t.co/EDiNo7FkbF — FIGC (@FIGC) July 28, 2023

«Italia e Turchia condividono una visione comune su molti temi legati alla sicurezza e siamo fermamente impegnati a promuovere la stabilità internazionale e regionale, anche nell'ambito della NATO, in relazione a una serie di crisi regionali», ha dichiarato Tajani nel corso di un'intervista all'agenzia di stampa turca Anadolu, durante la sua visita ad Ankara.

La FIGC ha deciso di concentrarsi sul secondo dei due tornei previsti, in modo da poter lavorare alla costruzione o all'ammodernamento degli stadi «in un arco di tempo più lungo». L'Italia ha già disputato il Campionato europeo maschile nel 1968 e nel 1980, anche se in quelle edizioni erano presenti rispettivamente solo quattro e otto squadre, rispetto ai 24 Paesi che partecipano al torneo attuale. È prevista la sostituzione del più grande stadio del Paese - il San Siro di Milano, che ospiterà la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2026 - con i giganti del calcio europeo AC Milan e Inter Milan che sperano di trasferirsi nella nuova sede entro il 2027. Il presidente della TFF Mehmet Büyükekşi ha affermato che la decisione di fondersi con l'Italia aiuterà le relazioni tra i due Paesi. «Oggi abbiamo preso una decisione importante per il calcio turco ed europeo», ha dichiarato.

Se la nuova candidatura soddisfa i requisiti, sarà presentata al Comitato esecutivo dell'Unione europea di calcio il 10 ottobre. Il Comitato esecutivo deciderà poi l'ospitante.

C'è anche una candidatura congiunta per Euro 2028: Inghilterra, Irlanda del Nord, Irlanda, Scozia e Galles vogliono ospitare il grande evento. In origine, anche la Russia voleva ospitare il Campionato europeo nel 2028 o nel 2032. Tuttavia, a causa della guerra di aggressione contro l'Ucraina, la UEFA aveva già escluso la Russia come possibile ospite.