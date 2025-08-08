Lite con Croci-Torti? Steffen a blue Sport: «Non so da dove vien la storia». Sua moglie insultata e minacciata pesantemente

Renato Steffen e la moglie Qendresa.

C'è grande crisi a Lugano: prima le sconfitte contro Sion e Celje, poi le voci di una lite tra Renato Steffen e il coach Croci-Torti. Ora l'attaccante della nazionale commenta a blue Sport il presunto litigio - e rivela le pesantissime minacce alla sua famiglia.

Michael Wegmann Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Alla sconfitta del Lugano per 4-0 a Sion in Super League è seguito il 5-0 contro il Celje nelle qualificazioni alla Conference League.

La squadra ticinese è in crisi, anche a causa delle voci che parlano di una disputa tra Renato Steffen e l'allenatore Croci-Torti.

Il giocatore ha parlato con blue Sport smentendo le voci di una rissa. «Sì, c'è stato un diverbio, ma niente di più e niente di meno. È già successo centinaia di volte».

La cosa peggiore è che la moglie, Qendresa, è stata insultata e minacciata sui social media a causa di queste voci.

Il figlio, Lian, di 7 anni, non può ora frequentare gli allenamenti delle giovanili per motivi di sicurezza.

La famiglia Steffen sta valutando la possibilità di adire le vie legali. Mostra di più

Il «Blick» e il «Corriere del Ticino» hanno riferito mercoledì, poco prima del calcio d'inizio della partita di qualificazione del Lugano contro il Celje, di un botto in Ticino.

Secondo quanto riportato, Renato Steffen, stella del Lugano, avrebbe avuto un diverbio con l'allenatore Mattia Croci-Torti durante l'allenamento del giorno prima.

Il giocatore aveva addirittura tentato di aggredire il suo allenatore e solo grazie all'intervento di compagni di squadra e membri dello staff i due litiganti si erano lasciati andare. L'argoviese è stato quindi sospeso per la partita di Thun.

L'ala si è così seduta in tribuna durante la sconfitta per 5-0 contro gli sloveni. Prima del calcio d'inizio, il Crus ha smentito le notizie diffuse dai media dichiarando alle telecamere: «Non c'è nessun problema. Come altri, non è al cento per cento. Sarà di nuovo a disposizione domenica contro il Basilea».

Steffen: «Non so da dove venga questa storia!»

L'insoddisfazione tra gli ambiziosi luganesi è enorme dopo il disastroso inizio di stagione, con un solo punto in cinque partite e una differenza reti di 1 a 12. Giovedì Steffen ha rotto il silenzio.

Ha scoperto dei due articoli mentre si recava a Thun, inviatigli dalla moglie. «All'inizio ho pensato che mi stesse prendendo in giro, ma sono stato colto completamente in contropiede», ha dichiarato a blue Sport.

Come il suo allenatore, anche lui nega l'accaduto. «Non so da dove venga fuori questa storia! Non c'è stata alcuna violenza. Abbiamo discusso di questioni tattiche e di disciplina nell'allenamento. Sì, c'è stato un po' di rumore, ma né più né meno. È già successo centinaia di volte».

Poco dopo l'allenamento, i due hanno discusso della questione e l'hanno risolta, a detta del giocatore.

Già ad aprile si erano letti titoli simili. La lite tra Steffen e il compagno di squadra Antonios Papadopoulos, durante l'allenamento, era stata resa pubblica.

«Anche allora i fatti sono stati distorti», dice l'ex giocatore della Bundesliga, «non so da dove siano venuti fuori».

La moglie Qendresa è stata insultata e minacciata pesantemente

Il danno è stato fatto. Il giocatore della nazionale è stato etichettato dall'opinione pubblica come una testa calda e un aggressivo piantagrane. Sui social media, alcuni sostenitori del Lugano chiedono che faccia le valigie e se ne vada.

La famiglia Steffen è quella che sta soffrendo di più.

Sua moglie Qendresa è stata insultata e persino minacciata sui social media. Una persona ha scritto su Instagram: «... tutta la tua famiglia sparirà da Lugano e non ti si vedrà mai più allo stadio, miserabile falsa p*****! Altrimenti un gruppo di ragazzi ti aspetterà all'allenamento di tuo figlio e sarà l'ultima volta che le tue gambe funzioneranno!!! V********!!!»

Il figlio Lian, di sette anni, paga le conseguenze

A Lian, di sette anni, che gioca e segna per le giovanili del Lugano, per il momento non è più permesso allenarsi. «Vogliamo proteggerlo. A pagare il prezzo di tutto questo è ora un bambino di sette anni che non ama altro che giocare a calcio», dice Qendresa a blue Sport.

Lei stessa si è abituata da tempo al fatto che l'opinione pubblica abbia un'immagine sbagliata di suo marito, «ma tutto questo è andato troppo oltre».

La famiglia del calciatore sta pensando di intraprendere un'azione legale.