Osimhen KEY

E' arrivata a Istanbul la prima sconfitta in questa Champions League del Liverpool.

SwissTXT Swisstxt

A stendere i Reds è stato Osimhen, capace di trasformare un rigore dopo appena 16' di partita. Successo per 1-0 anche per il Chelsea. Per i Blues decisivo è stato l’autogol di Rios al 18’, il quale nel tentativo di respingere un cross nell’area piccola ha spedito il pallone alle spalle di Trubin. Tutto facile invece per il Bayern Monaco. All’Alphamega Stadium i tedeschi hanno sconfitto per 5-1 il Pafos, restando così a punteggio pieno al termine delle prime due giornate.