Calcio Liverpool ko a Istanbul

Swisstxt

30.9.2025 - 23:27

Osimhen
Osimhen
KEY

E' arrivata a Istanbul la prima sconfitta in questa Champions League del Liverpool.

SwissTXT

30.09.2025, 23:27

A stendere i Reds è stato Osimhen, capace di trasformare un rigore dopo appena 16' di partita. Successo per 1-0 anche per il Chelsea. Per i Blues decisivo è stato l’autogol di Rios al 18’, il quale nel tentativo di respingere un cross nell’area piccola ha spedito il pallone alle spalle di Trubin. Tutto facile invece per il Bayern Monaco. All’Alphamega Stadium i tedeschi hanno sconfitto per 5-1 il Pafos, restando così a punteggio pieno al termine delle prime due giornate.

I paradisi delle vacanze in Spagna sommersi dall'acqua, ecco il video
Ermotti sui requisiti patrimoniali aggiuntivi a UBS: «Ci penalizzano in modo inappropriato»
A Parigi addio a suon di valzer per Claudia Cardinale

Marsiglia – Ajax 4:0

Marsiglia – Ajax 4:0

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

Atlético – Francoforte 5:1

Atlético – Francoforte 5:1

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

Galatasary – Liverpool 1:0

Galatasary – Liverpool 1:0

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

Marsiglia – Ajax 4:0

Marsiglia – Ajax 4:0

Atlético – Francoforte 5:1

Atlético – Francoforte 5:1

Galatasary – Liverpool 1:0

Galatasary – Liverpool 1:0

Calcio. La giovane ticinese Giorgia Bianchi ingaggiata dalla Juventus U19

CalcioLa giovane ticinese Giorgia Bianchi ingaggiata dalla Juventus U19

Lutto nel calcio. Lo storico allenatore del Liverpool Women Matt Beard è morto a soli 47 anni

Lutto nel calcioLo storico allenatore del Liverpool Women Matt Beard è morto a soli 47 anni

Cessione stadio. San Siro a Milan e Inter, c'è il sì alla vendita

Cessione stadioSan Siro a Milan e Inter, c'è il sì alla vendita