Francesco Acerbi dopo aver segnato la rete del pareggio, martedì a Milano, che ha permesso all'Inter di andare ai supplementari e poi vincere contro il Barcellona. KEYSTONE

Paolo Franchini, psicologo di Francesco Acerbi, descrive come il difensore dell'Inter stia vivendo una rinascita personale e professionale, riconciliandosi con il passato e il padre.

Igor Sertori

Francesco Acerbi sta vivendo una rinascita calcistica con l'Inter, culminata nella notte del 6 maggio, quando ha segnato un gol decisivo nella sfida vinta contro il Barcellona, che ha portato la sua squadra ai supplementari, prima della conquista della finale di Champions League con la rete di Davide Frattesi.

Ariete di altri tempi

Una rete che sembra essere uscita da una partita di altri tempi: il difensore si sgancia dalla difesa, stanco ed eroico, e come un ariete carico di spirito indomito mette dentro il pallone, prima di togliersi la maglietta e darsi alla folla.

Inter-Barcellona 4:3 (d.s) UEFA Champions League // Semifinale di ritorno // Saison 24/25 06.05.2025

Difensore in grado di annientare chiunque

Nonostante il suo importantissimo gol da attaccante vero, il 37enne si è distinto per le sue prestazioni eccezionali da difensore, neutralizzando attaccanti di calibro mondiale come Haaland e Lukaku. Questi successi gli hanno garantito la fiducia della società e l'opportunità di riscattarsi a Monaco dopo la delusione di Istanbul.

Il conflitto interiore

Paolo Franchini, psicologo e psicanalista che lo segue dai tempi del Sassuolo, ha spiegato come il giocatore abbia affrontato e superato questioni irrisolte legate alla figura paterna.

«Al Milan, Acerbi aveva qualcosa di irrisolto, legato al rapporto con il padre, il suo primo tifoso, che sottolineava i suoi errori. Questo mix di affetto e ribellione è stato il punto di partenza per lavorare sulla sua consapevolezza», ha raccontato Franchini in un'intervista a «La Gazzetta dello Sport», come riportato anche da mediasetsport.

Un conflitto interiore avrebbe influenzato anche il suo rendimento in passato.

L'incontro con Inzaghi e la rinascita sportiva

Ma la svolta è arrivata con l'incontro di Simone Inzaghi alla Lazio, che ha compreso immediatamente il suo potenziale. Dopo un periodo difficile con i tifosi, lo psicologo gli ha consigliato di trasferirsi all'Inter, squadra del cuore del padre, come modo per riconciliarsi definitivamente con lui.

Lo psicanalista ha anche condiviso dettagli sul loro rapporto professionale: «Ci sentiamo in videochiamata prima delle partite importanti. A Istanbul nel 2023, il giorno della finale, abbiamo discusso di Haaland. Lo stesso è accaduto per il Bayern e recentemente a Barcellona. Francesco è un leader nato».

Riguardo alla possibilità di andare a Monaco, in occasione della finale, Franchini ha commentato: «Vediamo, sono scaramantico…».

Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'AI.