  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Alla fine ha vinto lui Lo sciopero di Ronaldo - anche per motivi nobili - porta alle possibili dimissioni del presidente del suo club

bfi

11.2.2026

Cristiano Ronaldo ha vinto al sua battaglia con l'Al Nassr FC.
Cristiano Ronaldo ha vinto al sua battaglia con l'Al Nassr FC.
IMAGO/Power Sport Images

Secondo alcune notizie provenienti dal Portogallo, Cristiano Ronaldo avrebbe vinto la sua battaglia contro la dirigenza dell'Al-Nassr. I motivi del suo sciopero sarebbero anche nobili.

Igor Sertori

11.02.2026, 16:16

11.02.2026, 16:40

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Settima scorsa, Cristiano Ronaldo ha contestato il presunto trattamento preferenziale riservato ai rivali del suo club di proprietà dello Stato saudita, mettendosi in sciopero.
  • Nella finestra di mercato di gennaio il suo Al-Nassr ha ingaggiato solo il 21enne difensore centrale iracheno Hayer Abdulkareem. I rivali dell'Al-Hilal, primi in classifica, hanno messo sotto contratto Karim Benzema.
  • Il rapporto di A Bola suggerisce che il presidente Al-Majed potrebbe essere rimosso dal suo ruolo nei prossimi giorni, dopo aver criticato l'amministratore delegato del club Jose Semedo e l'allenatore Jorge Jesus.
  • Al-Majed dovrebbe lasciare la presidenza a giorni.
  • CR7, con un gesto nobile, avrebbe chiesto anche che venissero effettuati i pagamenti arretrati al personale.
  • L'Al-Nassr ha saldato i pagamenti in sospeso. Il 41enne è tornato ad allenarsi.
Mostra di più

Cristiano Ronaldo ha vinto la sua battaglia per il cambiamento all'Al-Nassr e tornerà in squadra nel fine settimana, come riportato dal quotidiano portoghese «A Bola».

CR7, che ha compiuto 41 anni la scorsa settimana, non gioca con il club saudita dal 30 gennaio, saltando le vittorie contro l'Al-Riyadh e l'Al-Ittihad come parte di un esilio autoimposto per dimostrare la sua insoddisfazione nei confronti della dirigenza del club.

Capricci da superstar. Cristiano Ronaldo va in sciopero nonostante il nuovo contratto da urlo, ecco cosa succede

Capricci da superstarCristiano Ronaldo va in sciopero nonostante il nuovo contratto da urlo, ecco cosa succede

Rabbia per la mancanza di investimenti

Il suo malcontento è stato inizialmente scatenato dalla mancanza di investimenti nell'Al-Nassr rispetto al rivale Al-Hilal. L'Al-Hilal è riuscito a ingaggiare Karim Benzema nell'ultimo giorno di calciomercato, grazie al finanziamento di un investitore privato, mentre l'Al-Nassr non è riuscito a fare acquisti significativi.

L'Al-Hilal è in testa alla Pro League con un punto di vantaggio sull'Al-Nassr.

Il presidente «silurato»

Da allora è emerso che Ronaldo e il resto della squadra erano scontenti di un'intervista rilasciata dal presidente del club, Abdullah Al-Majed, in cui criticava il lavoro dell'amministratore delegato del club Jose Semedo e dello staff portoghese, compreso l'allenatore Jorge Jesus.

Il rapporto di «A Bola» suggerisce che Al-Majed potrebbe essere rimosso dal suo ruolo nei prossimi giorni.

Ottenuti i pagamenti arretrati al personale

Ma, sempre secondo il giornale portoghese, la superstar avrebbe chiesto che venissero effettuati i pagamenti arretrati al personale.  L'Al-Nassr ha ora saldato gli stipendi in sospeso.

Adesso l'ex attaccante di Manchester United, Real e Juventus ha ripreso ad allenarsi con la squadra.

Il 41enne ha pubblicato questa mattina sui social media un post in cui suggerisce che le notizie sono corrette, pubblicando una foto di se stesso che mostra il segno della vittoria con una emoji di accompagnamento.

Ricordiamo che il portoghese ha segnato 17 gol in 18 partite di campionato in questa stagione.

I più letti

Alberto Tomba critica gli organizzatori dei Giochi: «Thoeni doveva accendere il braciere»
Ecco le immagini da Niscemi, il paese italiano che sta pian piano crollando nel vuoto
Finta dottoressa estetica continua a lavorare... ma come life e neuro coach
Paura nell'halfpipe: atleta cade sulla testa e resta immobile
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»

Altre notizie

Con effetto immediato. Il Marsiglia e De Zerbi si separano

Con effetto immediatoIl Marsiglia e De Zerbi si separano

Calcio. Il Como batte il Napoli e accede alla semifinale di Coppa Italia

CalcioIl Como batte il Napoli e accede alla semifinale di Coppa Italia

Super League. Il Lucerna supera 4-3 il Grasshopper in una partita pazza

Super LeagueIl Lucerna supera 4-3 il Grasshopper in una partita pazza