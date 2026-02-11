Cristiano Ronaldo ha vinto al sua battaglia con l'Al Nassr FC. IMAGO/Power Sport Images

Secondo alcune notizie provenienti dal Portogallo, Cristiano Ronaldo avrebbe vinto la sua battaglia contro la dirigenza dell'Al-Nassr. I motivi del suo sciopero sarebbero anche nobili.

Hai fretta? blue News riassume per te Settima scorsa, Cristiano Ronaldo ha contestato il presunto trattamento preferenziale riservato ai rivali del suo club di proprietà dello Stato saudita, mettendosi in sciopero.

Nella finestra di mercato di gennaio il suo Al-Nassr ha ingaggiato solo il 21enne difensore centrale iracheno Hayer Abdulkareem. I rivali dell'Al-Hilal, primi in classifica, hanno messo sotto contratto Karim Benzema.

Il rapporto di A Bola suggerisce che il presidente Al-Majed potrebbe essere rimosso dal suo ruolo nei prossimi giorni, dopo aver criticato l'amministratore delegato del club Jose Semedo e l'allenatore Jorge Jesus.

Al-Majed dovrebbe lasciare la presidenza a giorni.

CR7, con un gesto nobile, avrebbe chiesto anche che venissero effettuati i pagamenti arretrati al personale.

L'Al-Nassr ha saldato i pagamenti in sospeso. Il 41enne è tornato ad allenarsi. Mostra di più

Cristiano Ronaldo ha vinto la sua battaglia per il cambiamento all'Al-Nassr e tornerà in squadra nel fine settimana, come riportato dal quotidiano portoghese «A Bola».

CR7, che ha compiuto 41 anni la scorsa settimana, non gioca con il club saudita dal 30 gennaio, saltando le vittorie contro l'Al-Riyadh e l'Al-Ittihad come parte di un esilio autoimposto per dimostrare la sua insoddisfazione nei confronti della dirigenza del club.

Rabbia per la mancanza di investimenti

Il suo malcontento è stato inizialmente scatenato dalla mancanza di investimenti nell'Al-Nassr rispetto al rivale Al-Hilal. L'Al-Hilal è riuscito a ingaggiare Karim Benzema nell'ultimo giorno di calciomercato, grazie al finanziamento di un investitore privato, mentre l'Al-Nassr non è riuscito a fare acquisti significativi.

L'Al-Hilal è in testa alla Pro League con un punto di vantaggio sull'Al-Nassr.

Il presidente «silurato»

Da allora è emerso che Ronaldo e il resto della squadra erano scontenti di un'intervista rilasciata dal presidente del club, Abdullah Al-Majed, in cui criticava il lavoro dell'amministratore delegato del club Jose Semedo e dello staff portoghese, compreso l'allenatore Jorge Jesus.

Il rapporto di «A Bola» suggerisce che Al-Majed potrebbe essere rimosso dal suo ruolo nei prossimi giorni.

Ottenuti i pagamenti arretrati al personale

Ma, sempre secondo il giornale portoghese, la superstar avrebbe chiesto che venissero effettuati i pagamenti arretrati al personale. L'Al-Nassr ha ora saldato gli stipendi in sospeso.

Adesso l'ex attaccante di Manchester United, Real e Juventus ha ripreso ad allenarsi con la squadra.

Il 41enne ha pubblicato questa mattina sui social media un post in cui suggerisce che le notizie sono corrette, pubblicando una foto di se stesso che mostra il segno della vittoria con una emoji di accompagnamento.

Ricordiamo che il portoghese ha segnato 17 gol in 18 partite di campionato in questa stagione.