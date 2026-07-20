David Lemos ha concluso la sua copertura dei Mondiali con un intervento che non è passato inosservato. La voce della Nazionale svizzera alla RTS ha pronunciato un duro atto d’accusa contro le derive del calcio. Le sue parole sono diventate rapidamente virali sui social.

Dopo aver fatto emozionare i tifosi della Nazionale svizzera fino ai quarti di finale, domenica sera David Lemos è riuscito a toccare gli appassionati di calcio ben oltre i confini elvetici.

È accaduto al momento di congedarsi dal pubblico, al termine di sei settimane di competizione.

Su Twitter, un estratto del suo intervento aveva già superato le 850 mila visualizzazioni al momento della pubblicazione di questo articolo, raccogliendo migliaia di reazioni. In molti hanno elogiato il coraggio del giornalista svizzero e la lucidità delle sue parole.

Anche il profilo specializzato «ActuFoot» ha rilanciato il duro intervento del vodese, accompagnandolo con questo messaggio: «Rispetto per il commentatore svizzero David Lemos, che al momento di chiudere la trasmissione ha riassunto perfettamente i fallimenti di questo Mondiale».

🚨 RESPECT AU COMMENTATEUR SUISSE DAVID LEMOS 🇨🇭, QUI AU MOMENT DE RENDRE L'ANTENNE A PARFAITEMENT RÉSUMÉ LES ÉCHECS DE CE MONDIAL ! 👏



🗣️ « C'était sans aucun doute LA COUPE DU MONDE LA PLUS MERCANTILE DE L'HISTOIRE, l'une des plus POLITISÉES aussi.



Nous n'oublierons pas les… pic.twitter.com/iALQMRh1Kr — Actu Foot (@ActuFoot_) July 20, 2026

Lo sfogo di David Lemos

«È stata senza dubbio la Coppa del mondo più commerciale della storia e anche una delle più politicizzate. (...) Non dimenticheremo, anche se gli stadi erano pieni, il prezzo che hanno dovuto pagare le persone che non dispongono di grandi mezzi per la propria passione, per il calcio, una passione che le divora. Persone che, in alcuni casi, non hanno potuto nemmeno entrare nel Paese, se la loro nazionalità non era quella giusta. Tifosi, giornalisti e talvolta anche arbitri, come il somalo Omar Artan», ha esordito lo storico commentatore della RTS.

Lemos ha quindi proseguito: «Pensiamo anche al trattamento inaccettabile riservato alla Nazionale iraniana, che non ha potuto giocarsi correttamente le proprie possibilità in questo torneo. Pensiamo inoltre al caso Balogun. (...) Abbiamo visto un presidente vantarsi di aver chiamato il presidente della FIFA per ottenere l’annullamento della squalifica di un giocatore. Un politico si è intromesso nel cuore del gioco, mentre la FIFA sostiene di voler mettere il calcio al di sopra di tutto. Evidentemente, però, vale solo fino a un certo punto».

«È stata una Coppa del mondo in cui tutte le partite si sono disputate di fatto in quattro tempi e la cui finale ha avuto un intervallo durato quasi 30 minuti. Come ha detto Alain Berset nelle ultime ore — e lo ripetiamo nonostante i fuochi d’artificio — "la crisi ha due nomi: denaro e potere". (...) Oggi, per molti, esiste una crisi di fiducia tra numerosi attori di questo sport e la loro federazione internazionale».

«Nelle prossime settimane pioverà denaro su molte federazioni e su molti esponenti del mondo del calcio, che saranno cortesemente invitati a tacere. Abbiamo però il diritto di sperare che alcuni problemi vengano affrontati e che certe situazioni non si ripetano più», ha concluso il telecronista.