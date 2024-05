Speranza

Lo Stade Lausanne può continuare a sperare.

Swisstxt

Grazie alla vittoria per 3-1 contro l’Yverdon, unico risultato che non avrebbe reso matematica la retrocessione, i vodesi possono continuare a lottare per un posto nel prossimo campionato di Super League. Decisiva una doppietta di Mulaj.

Swisstxt