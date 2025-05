Verso gli Europei Lo stato di forma delle stelle della Nazionale svizzera - e ci sarà uno scossone fra i pali?

Il portiere della Nazionale Elvira Herzog non ha sempre convinto negli ultimi tempi. Keystone

Impedire la retrocessione e avere un buon feeling in vista degli Europei: è questo l'obiettivo della Nazionale svizzera nelle due partite di Nations League contro Francia e Norvegia. blue Sport analizza la rosa attuale.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te La Nazionale svizzera è in fondo alla classifica prima delle ultime due partite di Nations League contro la Francia e la Norvegia e sta lottando contro la retrocessione.

Per le giocatrici si tratta anche di prepararsi al meglio per i Campionati Europei che inizieranno il 2 luglio. Non tutte le convocate hanno un posto garantito.

Alisha Lehmann e Coumba Sow hanno beneficiato della sfortuna di alcune infortunate e sono state convocate. Mostra di più

Il 30 maggio la Svizzera affronterà la Francia in trasferta nell'ambito della Nations League, seguita da una partita in casa contro la Norvegia quattro giorni dopo.

Le transalpine sono già di sicuro prime del gruppo dopo quattro partite (12 punti). Dietro di loro, Norvegia (4), Islanda (3) e Svizzera (2) sono in lotta contro la retrocessione.

La quarta classificata del gruppo sarà retrocessa, la seconda si assicurerà un posto in Lega A e la terza dovrà lottare per rimanere nel campionato in un duello di spareggio.

Dato che la stagione è finita per la maggior parte delle giocatrici, le ultime due partite competitive prima dei Campionati europei offrono la migliore possibilità rimasta per chi non si è ancora ritagliata un posto sicuro. Ecco il resoconto della nazionale da parte di blue Sport.

Obiettivo

RB Lipsia Elvira Herzog

A novembre, Pia Sundhage cambia le carte in tavola: Elvira Herzog diventa ufficialmente la numero 1 della nazionale. Ma questo status inizia a vacillare dopo le ultime partite, dato che le sue prestazioni non sono prive di errori.

Anche a Lipsia, dove la 25enne è l'indiscussa numero 1, le sue performance sono altalenanti. L'ultima volta che la portiera ha lasciato il campo da vincitrice è stato il 14 febbraio. Il suo tasso di parate nell'ultima stagione è del 64,6%.

Werder Brema Livia Peng

Nella finale di coppa, Peng si mette in luce col suo Werder Brema, compie diverse parate importanti, ma subisce comunque una sconfitta per 2-4 contro il Bayern Monaco. Il tasso di parate nell'intera stagione di Bundesliga è del 68,6%, leggermente superiore a quello di Herzog.

Il Werder Brema ha concluso la stagione al settimo posto, direttamente davanti all'RB Leipzig di Herzog. La 23enne sarà improvvisamente davanti anche in nazionale o Sundhage si asterrà dal riaccendere la battaglia per il posto di numero 1 fra i pali?

FC San Gallo Nadine Böhi

La 21enne è titolare nel San Gallo e in stagione ha impressionato. L'FCSG è stato sconfitto dall'FCZ nei quarti di finale dei play-off, ma ha poi vinto le partite di spareggio contro il Lucerna.

Difesa

Juventus Viola Calligaris

La 29enne ha vinto coppa e campionato con la Juventus. Dal punto di vista personale, è stata una stagione altalenante, si è seduta troppo spesso in panchina.

In tutte le competizioni ha collezionato 19 presenze con la Juve, di cui 6 in Champions League. Ma nella difesa della Nazionale non c'è modo di fare a meno di lei. Calligaris è pronta.

Aston Villa Noelle Maritz

Maritz era ancora in lotta per la retrocessione con l'Aston Villa fino all'ultima convocazione in Nazionale, dopo la quale la sua squadra ha vinto quattro partite di fila e ha concluso la stagione con un ottimo 6° posto. Maritz ha sempre giocato.

La 29enne non solo porta con sé l'esperienza di 126 partite internazionali, ma è anche in forma invidiabile. È indispensabile per la nazionale.

Eintracht Francoforte Nadine Riesen

Riesen non va oltre il ruolo di riserva a Francoforte. Nell'ultima partita della stagione, le è stato concesso ancora una volta di esordire e ha prontamente segnato entrambi i gol nella vittoria per 2-0 contro il Lipsia.

Riesen non è stata convocata in rossocrociato all'ultimo giro, ma ora è tornata. La 25enne è venuta per restare.

SC Friburgo Julia Stierli

Stierli si è trasferita in Bundesliga la scorsa estate ed è stata una titolare indiscussa del Friburgo fin dall'inizio. La 28enne non deve certo preoccuparsi del biglietto per gli Europei, ma se riuscirà a far parte dell'undici titolare è un'altra questione.

Contro la Francia e la Norvegia, tuttavia, ci sono buone probabilità che parta dall'inizio, dato che Luana Bühler, che di solito gioca nella difesa a tre, è fuori.

Centrocampo

BSC YB Iman Beney

Pia Sundhage ha un'ottima opinione di Iman Beney e ritiene che abbia una grande carriera davanti a sé. La vittoria del titolo di campione svizzero dovrebbe dare alla 18enne dell'YB un'ulteriore spinta.

Ma il suo ruolo in nazionale non è ancora chiaro, poiché la giocatrice può essere impiegata in diversi ruoli.

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Nel Seattle Reign, la 34enne è talvolta nell'undici titolare, talvolta parte dalla panchina. Non ha convinto nelle ultime partite in nazionale, ma non era fisicamente pronta - la stagione negli USA non era ancora iniziata.

Ora, invece, Crnogorcevic è in piena forma. Se questo si riflette nelle sue prestazioni, potrebbe tornare a essere una pedina importante per la Nati.

Valerenga Naina Inauen

Inauen è stata in panchina nelle ultime quattro partite con la Nazionale, ma deve ancora fare il suo grande debutto. Il fatto però che sia stata convocata per la terza volta consecutiva depone a suo favore.

La 24enne si è ambientata bene con i campioni norvegesi ed è ormai stabilmente inserita nell'undici titolare. La sua stagione in Norvegia è tutt'altro che finita.

Servette FC Chênois Féminin Sandrine Mauron

Mauron era stata esclusa dall'ultima convocazione, ma ora è tornata. La 28enne ha debuttato nel 2016, ma in tutti questi anni è stata spesso solo una sostituta.

Ma accetta questo ruolo senza lamentarsi e si fa avanti quando c'è bisogno di lei. Giocatrici con questo tipo di carattere possono valere oro, soprattutto in un torneo come gli Europei. Mauron è un leader al Servette.

Eintracht Francoforte Géraldine Reuteler

Reuteler ha svolto un ruolo importante nella corsa del Francoforte per vincere il titolo, concludendo il campionato al terzo posto e giocando quindi anche in Europa nella prossima stagione. In 20 partite di Bundesliga, ha segnato 10 gol e ne ha preparati 6.

Si è anche distinta con un gol e un assist nel pareggio per 3-3 contro l'Islanda nell'ultima partita con i colori rossocrociati prima di essere espulsa (Reuteler ha ricevuto un secondo cartellino giallo per un fallo). È un peccato che ora mancherà nella sfida con la Francia.

Barcellona Sydney Schertenleib

La diciottenne si è ambientata bene a Barcellona e sta beneficiando di allenamenti quotidiani con assolute stelle mondiali. Schertenleib ottiene i suoi minuti di tanto in tanto, ma non è ancora un titolare.

Sabato scorso ha assistito dalla panchina alla sconfitta per 1-0 nella finale di Champions League contro l'Arsenal. Nelle ultime uscite internazionali, Schertenleib ha dimostrato di che pasta è fatta. È abile, veloce e ha un buon tiro, come ha dimostrato nel suo gol contro la Norvegia.

Digione FCO Meriame Terchoun

Il Digione è la squadra sorpresa dello scorso campionato francese. Dopo aver lottato contro la retrocessione l'anno precedente, ha terminato la stagione al quarto posto.

Terchoun, che è spesso nell'undici titolare o entra in campo come jolly, ha segnato 6 gol in 20 presenze. Avrà minuti anche in Nazionale, anche se di solito gioca meno rispetto al club.

Hammarby IF Smilla Vallotto

Per i leader del campionato svedese, Vallotto è una titolare fissa e quasi sempre in campo. Anche in nazionale gode di grande fiducia da parte dello staff tecnico.

«È coraggiosa, tecnicamente forte, ma deve ancora cercare più spesso la conclusione», ha dichiarato Sundhage in una recente intervista a blue Sport. La 21enne è una scommessa sicura. Ha ancora tre partite competitive da giocare con l'Hammarby prima dei Campionati Europei.

Arsenal Lia Wälti

Lia Wälti ha finalmente vinto il suo primo titolo importante: la capitana della Nazionale entra nel ritiro come vincitrice della Champions League. Il fatto che non ha giocato in finale - nelle ultime settimane è spesso uscita dalla panchina - è solo una piccola macchia. La 32enne è ancora indispensabile per la Nati come pacemaker al centro del campo.

Attacco

Houston Dash Ramona Bachmann

Bachmann è appena diventata mamma, ma la sua forma fisica è al top. Di recente ha trascorso un periodo a Parigi, dove si è allenata con le sue ex compagne di squadra del PSG.

Il suo obiettivo è quello di essere in forma per il Campionato Europeo, e potrebbe giocare solo un ruolo di supporto nelle prossime due partite.

SC Friburgo Svenja Fölmli

La 22enne è rientrata all'inizio dell'anno dopo aver subito la rottura del secondo legamento crociato. Da allora ha lottato per tornare al top. Nell'ultima partita di Bundesliga della stagione, Fölmli ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatta.

Nella vittoria per 3-2 contro il Werder Bremen, ha segnato un gol e fornito un assist. Viene spesso descritta come un'attaccante di razza, e la nazionale ne ha bisogno.

AS Roma Alayah Pilgrim

Pilgrim è quasi sempre schierata nella Roma, ma la 22enne non ha ancora sfruttato al meglio il suo grande talento. È veloce e tecnicamente abile, ma ha ancora ampi margini di miglioramento in termini di finalizzazione.

West Ham United Seraina Piubel

1 gol e 1 assist in 22 partite di campionato, ma Piubel è ancora una presenza fissa nel West Ham. Nelle 5 presenze in Coppa di Lega ha segnato altri 2 gol.

In nazionale, deve lottare per il suo posto in squadra. Il giorno prima della partita contro la Norvegia, festeggia il suo 25esimo compleanno.

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Aspettavamo questo ritorno: Xhemaili sta vivendo una grande stagione al PSV Eindhoven, nella quale ha segnato 14 gol e fornito 6 assist in 26 partite.

Dopo che il PSV ha perso la finale di Coppa KNVB contro il Twente e si è piazzato secondo in campionato - dietro la stessa società - solo per la differenza reti, Xhemaili è riuscita comunque a sollevare un trofeo sabato.

Il PSV ha battuto il Twente ai rigori nella finale di Coppa di Lega. L'elvetica ha segnato il 2-2 nei tempi regolamentari e si è presa la responsabilità di calciare - e segnare - un rigore.

Le ultime convocate

GC Noemi Ivelj

Ivelj ha disputato un'ottima stagione con il GC e di recente ha lasciato il segno anche in Nazionale. Si è infortunata nella prima partita dei play-off e ha saltato le partite successive. Solo nella finale di ritorno contro l'YB ha fatto una parziale apparizione. Di conseguenza, non era stata chiamata in nazionale.

Dopo l'assenza per infortunio di Lara Marti, invece, sono state convocate tre giocatrici: Ivelj, Sow e Ballesté. La giocatrice delle Cavallette potrebbe sicuramente fare un'apparizione parziale, ma Sundhage non correrà rischi e non la spingerà troppo. È più importante che la 18enne sia di nuovo in forma per il Campionato Europeo.

FC Basilea Coumba Sow

La 30enne è rimasta amareggiata per la mancata convocazione dell'ultima volta. Ora la leader del Basilea è stata nuovamente esclusa, ma ha beneficiato della sfortuna di Marti ed è tornata in nazionale. Sow farà di tutto per entrare in squadra. Perché il suo grande obiettivo è di partecipare agli Europei casalinghi.

RCD Espanyol Barcellona Laia Ballesté

Ballesté è stata convocata per la prima volta in nazionale nell'ultima partita e ha debuttato contro l'Islanda. In quell'occasione, la 26enne dell'Espanyol Barcellona ha avuto una giornata storta e poi non è stata convocata nonostante la carenza di giocatori in difesa. Ora però le è stata data una seconda possibilità per mettersi in mostra.

Juventus Alisha Lehmann

Alisha Lehmann vince coppa e campionato con la Juve, ma di solito viene lasciata in panchina e contribuisce poco ai successi della compagine bianconera. La 26enne non ha segnato nemmeno un gol nell'anno solare 2025 e non ha quindi forzato la sua presenza in Nazionale.

Dopo la perdita di Alena Bienz, si apre una porta e Lehmann la attraversa. L'instabile candidata ha ora la possibilità di entrare di forza ai Campionati Europei.

Le infortunate

RB Lipsia Lara Marti

Lara Marti si rompe il legamento crociato durante l'allenamento con la nazionale e resta fuori per diversi mesi.

Friburgo Alena Bienz

Bienz, trasferitasi da Colonia a Friburgo, subisce una lesione al legamento durante l'allenamento con la nazionale e viene esclusa almeno per le prossime partite di Nations League. Non è certo se sarà in grado di giocare agli Europei.