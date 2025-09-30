  1. Clienti privati
Lutto nel calcio La tragica scomparsa di Matt Beard, allenatore più vincente nella storia del Liverpool e icona del calcio femminile

ai-scrape

30.9.2025 - 17:52

Lo scorso fine settimana, diverse squadre inglesi hanno osservato un minuto di silenzio per omaggiare Matt Beard.
IMAGO/Sports Press Photo

Matt Beard, noto per il suo approccio umile e il suo amore per la famiglia, ha lasciato un vuoto nel mondo del calcio femminile dopo la sua improvvisa scomparsa. 

Antonio Fontana

30.09.2025, 17:52

30.09.2025, 18:03

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Matt Beard, allenatore e figura storica del campionato femminile britannico, si è tolto la vita all'età di 47 anni.
  • Si tratta del tecnico più vincente nella storia del Liverpool femminile.
  • Non allenava più dallo scorso giugno, quando si era interrotta la sua avventura alla guida del Burnley.
  • Un minuto di silenzio è stato osservato durante l'ultimo turno di Women's Super League.
  • Il fratello, Mark Beard, è allenatore della squadra maschile del Chichester City, compagine in cui militava Billy Vigar, che ha di recente perso la vita durante una partita.
Mostra di più

Una scomparsa improvvisa ha scosso il calcio britannico. Matt Beard, allenatore che negli anni è diventato un pilastro della Women's Super League, si è tolto la vita all'età di 47 anni.

Conosciuto affettuosamente come il «Del Boy del calcio femminile» (traducendo letteralmente, «il ragazzo del calcio femminile»), era una figura amata e rispettata nell'ambiente. 

Ha iniziato la sua carriera di tecnico nel 2008, lavorando con club prestigiosi come Millwall, Chelsea e West Ham. Ma è a Liverpool che ha ottenuto i maggiori successi: tutt'oggi, infatti, è l'allenatore più vincente nella storia del club, avendo guidato la squadra a due titoli consecutivi nel 2013 e 2014.

Come riporta il «Daily Mail», un'inchiesta aperta a Ruthin, nel Galles del Nord, ha rivelato che la morte di Beard è stata causata da una «devastante» lesione cerebrale. Il coroner John Gittins ha dichiarato che l'uomo è stato trovato impiccato, aggiungendo che saranno necessarie ulteriori prove.

La sua morte improvvisa ha lasciato la famiglia e il mondo del calcio in lutto.

Un forte legame con Liverpool

A Liverpool Beard era noto per il suo mantra «nessuno è superiore a nessuno» e per il suo saluto mattutino a tutti i presenti nell'edificio del club. Un ritratto del suo defunto padre adornava il suo ufficio, ricordandogli che «la famiglia viene prima di tutto».

A febbraio, Beard ha lasciato improvvisamente i Reds – dov'era ritornato nel 2021 – dichiarando a un amico di non essere mai stato meglio, poiché poteva trascorrere più tempo con i suoi cari. Successivamente ha accettato un incarico al Burnley, ma ha lasciato dopo due mesi per «seguire altre opportunità».

Il dolore dei familiari

L'ex allenatore del Liverpool aveva una moglie, Debbie, e due figli, Harry ed Ellie, Beard è stato ricordato con affetto dal fratello Mark e dalla sorella Lucy, che ha condiviso ricordi preziosi di Matt come un «secondo papà».

Un minuto di silenzio è stato osservato prima dell'inizio delle partite della Women's Super League il 21 settembre. Fara Williams, ex giocatrice della nazionale inglese, ha dovuto trattenere le lacrime durante un'intervista alla «BBC».

Il fratello allenava Billy Vigar

La morte di Beard è stata un doppio colpo per il fratello Mark, allenatore del Chichester City, che ha recentemente perso anche il giocatore Billy Vigar in circostanze tragiche.

Vigar, prodotto delle giovanili dell'Arsenal, ha subito una grave lesione cerebrale durante una partita, dopo essersi scontrato con un muro di cemento a bordocampo.

Mark Beard ha reso omaggio al fratello, ringraziando il Liverpool per il supporto e l'affetto dimostrato dopo la scomparsa di Matt. «Non ti rendi conto, fratello, di quanto sei amato», ha scritto in risposta ai tributi.

Aveva solo 21 anni. Si schianta contro un muro a bordocampo in partita, muore un ex talento dell’Arsenal

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

