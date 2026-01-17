  1. Clienti privati
Premier League Il derby di Manchester va allo United 

Swisstxt

17.1.2026 - 15:40

Imago

Il Manchester United è tornato al successo in Premier dopo tre partite vincendo 2-0 il derby con il City.

A regalare i tre punti a Carrick, alla prima sulla panchina dei Red Devils, sono state le reti nella ripresa di Mbeumo e Dorgu.

