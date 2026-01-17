Swisstxt
17.1.2026 - 15:40
Il Manchester United è tornato al successo in Premier dopo tre partite vincendo 2-0 il derby con il City.
SwissTXT
17.01.2026, 15:40
17.01.2026, 15:49
A regalare i tre punti a Carrick, alla prima sulla panchina dei Red Devils, sono state le reti nella ripresa di Mbeumo e Dorgu.
I più letti
LALIGA | 20ème journée | Saison 25/26
17.01.2026
A Melbourne, in allenamento con Casper Ruud, Roger Federer dimostra di non aver perso nulla in fatto di eleganza in campo.
16.01.2026
15.01.2026