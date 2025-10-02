FCSB – Young Boys 0:2 UEFA Europa League | Matchday 2 | Saison 25/26 02.10.2025

Lo Young Boys e il Losanna hanno vissuto una serata europea assai positiva: i gialloneri hanno battuto 2-0 lo Steaua Bucarest in Europa League, mentre i vodesi hanno superato 3-0 il Breidablik in Conference League.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

Lo Young Boys ha prontamente riscattato la sconfitta contro il Panathinaikos imponendosi per 2-0 sul campo dello Steaua Bucarest nel secondo turno della fase a gironi di Europa League.

Protagonista della serata è stato Monteiro, che ha firmato entrambe le reti dell’11esimo e del 36esimo.

Il doppio vantaggio ha consentito ai gialloneri di gestire con sicurezza una partita comunque equilibrata.

Losanna – Breidablik 3:0 UEFA Conference League | Matchday 1 | Saison 25/26 02.10.2025

Il Losanna ha invece iniziato il suo percorso in Conference League con una netta vittoria per 3-0 contro gli islandesi del Breidablik.

Nella prima giornata della fase a gironi di Conference League, i vodesi hanno chiuso il discorso con tre gol nei primi 33 minuti e poi hanno controllato senza difficoltà il resto della partita.

A firmare le reti per la squadra di Zeidler sono stati Lekoueiry, Bair e Diakité.

Gli episodi salienti