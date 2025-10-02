Lo Young Boys e il Losanna hanno vissuto una serata europea assai positiva: i gialloneri hanno battuto 2-0 lo Steaua Bucarest in Europa League, mentre i vodesi hanno superato 3-0 il Breidablik in Conference League.
Lo Young Boys ha prontamente riscattato la sconfitta contro il Panathinaikos imponendosi per 2-0 sul campo dello Steaua Bucarest nel secondo turno della fase a gironi di Europa League.
Protagonista della serata è stato Monteiro, che ha firmato entrambe le reti dell’11esimo e del 36esimo.
Il doppio vantaggio ha consentito ai gialloneri di gestire con sicurezza una partita comunque equilibrata.
Il Losanna ha invece iniziato il suo percorso in Conference League con una netta vittoria per 3-0 contro gli islandesi del Breidablik.
Nella prima giornata della fase a gironi di Conference League, i vodesi hanno chiuso il discorso con tre gol nei primi 33 minuti e poi hanno controllato senza difficoltà il resto della partita.
A firmare le reti per la squadra di Zeidler sono stati Lekoueiry, Bair e Diakité.
Al 67esimo grande reazione di Keller! L'estremo difensore dell'YB blocca un tiro ribattuto da un avversario dopo una leggerezza di Lauper.
Al 63esimo il neo entrato Córdova non trova la rete per un niente.
Al 55esimo tornano a farsi pericolosi gli ospiti! Nello spazio di pochi secondi Bedia, Fernandes e Gigović sfiorano il 3-0.
Al 47esimo Tănase sbaglia una punizione da buona posizione.
Fine del primo tempo
Al 36esimo 2-0 per i bernesi! Monteiro sigla la sua seconda rete della serata.
Alla mezz'ora Gigović ha sui piedi la palla del 2-0 ma non la sfrutta!
Al 26esimo Benito salva gli elvetici!
Al 20esimo YB ancora pericoloso! Gigović ci prova da lontano.
Un minuto dopo i bernesi sfiorano il raddoppio! Hadjam colpisce il palo.
All'11esimo è ancora Monteiro, ma questa volta la sfera va in rete! YB in vantaggio a Bucarest.
Al terzo minuto subito YB! Monteiro impegna Târnovanu.
I bernesi sono pronti, il match sta per iniziare.
Le formazioni di Young Boys - Steaua Bucarest
Contini: «Ci vuole solidarietà e spirito combattivo»
«Dobbiamo essere pronti a fare bene anche in difesa», afferma Giorgio Contini in conferenza stampa.
«È importante essere pronti fin dall'inizio - prosegue il tecnico dell'YB - cosa che non è riuscita non solo contro il Panathinaikos, ma anche nel week end contro il Thun, nonostante la vittoria finale per 4-2».
Con molte analisi video e colloqui individuali, Contini ha preparato la sua squadra alla sfida di Bucarest, anche se al momento, a causa del fitto programma, sul campo di allenamento ha potuto lavorare solo su alcuni dettagli.
«Ci vorrà molta solidarietà e spirito combattivo», ha concluso l'ex vice allenatore della Nazionale svizzera.
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Dopo lo schiaffo della scorsa settimana subito contro il Panathīnaïkos i bernesi tornano in campo con lo Steaua Bucarest. Riusciranno a fare di meglio? Scoprilo con noi.