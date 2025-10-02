  1. Clienti privati
Europa League Lo Young Boys sbanca Bucarest grazie a una doppietta di Monteiro

Redazione blue Sport

2.10.2025

FCSB – Young Boys 0:2

FCSB – Young Boys 0:2

UEFA Europa League | Matchday 2 | Saison 25/26

02.10.2025

Lo Young Boys e il Losanna hanno vissuto una serata europea assai positiva: i gialloneri hanno battuto 2-0 lo Steaua Bucarest in Europa League, mentre i vodesi hanno superato 3-0 il Breidablik in Conference League.

Redazione blue Sport

02.10.2025, 20:50

02.10.2025, 20:57

Lo Young Boys ha prontamente riscattato la sconfitta contro il Panathinaikos imponendosi per 2-0 sul campo dello Steaua Bucarest nel secondo turno della fase a gironi di Europa League.

Protagonista della serata è stato Monteiro, che ha firmato entrambe le reti dell’11esimo e del 36esimo.

Il doppio vantaggio ha consentito ai gialloneri di gestire con sicurezza una partita comunque equilibrata.

Losanna – Breidablik 3:0

Losanna – Breidablik 3:0

UEFA Conference League | Matchday 1 | Saison 25/26

02.10.2025

Il Losanna ha invece iniziato il suo percorso in Conference League con una netta vittoria per 3-0 contro gli islandesi del Breidablik.

Nella prima giornata della fase a gironi di Conference League, i vodesi hanno chiuso il discorso con tre gol nei primi 33 minuti e poi hanno controllato senza difficoltà il resto della partita.

A firmare le reti per la squadra di Zeidler sono stati Lekoueiry, Bair e Diakité.

Gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Fine della partita

  • Al 67esimo grande reazione di Keller! L'estremo difensore dell'YB blocca un tiro ribattuto da un avversario dopo una leggerezza di Lauper.

    FCSB_YB_abwehr_bock-ITA.mp4

02.10.2025

    FCSB_YB_abwehr_bock-ITA.mp4

    FCSB_YB_abwehr_bock-ITA.mp4

    02.10.2025

  • Al 63esimo il neo entrato Córdova non trova la rete per un niente.

    FCSB_YB_piimpee_looos-ITA.mp4

02.10.2025

    FCSB_YB_piimpee_looos-ITA.mp4

    FCSB_YB_piimpee_looos-ITA.mp4

    02.10.2025

  • Al 55esimo tornano a farsi pericolosi gli ospiti! Nello spazio di pochi secondi Bedia, Fernandes e Gigović sfiorano il 3-0.

    FCSB_YB_triple_chance_yb-ITA.mp4

02.10.2025

    FCSB_YB_triple_chance_yb-ITA.mp4

    FCSB_YB_triple_chance_yb-ITA.mp4

    02.10.2025

  • Al 47esimo Tănase sbaglia una punizione da buona posizione.

    FCSB_YB_meeeh_near_live-ITA.mp4

02.10.2025

    FCSB_YB_meeeh_near_live-ITA.mp4

    FCSB_YB_meeeh_near_live-ITA.mp4

    02.10.2025

  • Fine del primo tempo

  • Al 36esimo 2-0 per i bernesi! Monteiro sigla la sua seconda rete della serata.

    Monteiro trafigge Târnovanu per la seconda volta

    Monteiro trafigge Târnovanu per la seconda volta

    02.10.2025

  • Alla mezz'ora Gigović ha sui piedi la palla del 2-0 ma non la sfrutta!

    FCSB_YB_vergibovic-ITA.mp4

02.10.2025

    FCSB_YB_vergibovic-ITA.mp4

    FCSB_YB_vergibovic-ITA.mp4

    02.10.2025

  • Al 26esimo Benito salva gli elvetici!

    FCSB_YB_benito_rettung-ITA.mp4

02.10.2025

    FCSB_YB_benito_rettung-ITA.mp4

    FCSB_YB_benito_rettung-ITA.mp4

    02.10.2025

  • Al 20esimo YB ancora pericoloso! Gigović ci prova da lontano.

    FCSB_YB_jede_brunz_wird_ufeglade-ITA.mp4

02.10.2025

    FCSB_YB_jede_brunz_wird_ufeglade-ITA.mp4

    FCSB_YB_jede_brunz_wird_ufeglade-ITA.mp4

    02.10.2025

  • Un minuto dopo i bernesi sfiorano il raddoppio! Hadjam colpisce il palo.

    FCSB_YB_hadjam_pfosten-ITA.mp4

02.10.2025

    FCSB_YB_hadjam_pfosten-ITA.mp4

    FCSB_YB_hadjam_pfosten-ITA.mp4

    02.10.2025

  • All'11esimo è ancora Monteiro, ma questa volta la sfera va in rete! YB in vantaggio a Bucarest.

    Monteiro porta in vantaggio l'YB!

    Monteiro porta in vantaggio l'YB!

    02.10.2025

  • Al terzo minuto subito YB! Monteiro impegna Târnovanu.

    FCSB_YB_c3_neu-ITA.mp4

    FCSB_YB_c3_neu-ITA.mp4

    FCSB_YB_c3_neu-ITA.mp4

    02.10.2025

  • I bernesi sono pronti, il match sta per iniziare.

    YB pronto alla battaglia.
    YB pronto alla battaglia.
    KEYSTONE

  • Le formazioni di Young Boys - Steaua Bucarest

    uefa.com

  • Contini: «Ci vuole solidarietà e spirito combattivo»

    L'allenatore Giorgio Contini cerca il riscatto.
    L'allenatore Giorgio Contini cerca il riscatto.
    Keystone

    «Dobbiamo essere pronti a fare bene anche in difesa», afferma Giorgio Contini in conferenza stampa.

    «È importante essere pronti fin dall'inizio - prosegue il tecnico dell'YB - cosa che non è riuscita non solo contro il Panathinaikos, ma anche nel week end contro il Thun, nonostante la vittoria finale per 4-2».

    Con molte analisi video e colloqui individuali, Contini ha preparato la sua squadra alla sfida di Bucarest, anche se al momento, a causa del fitto programma, sul campo di allenamento ha potuto lavorare solo su alcuni dettagli.

    «Ci vorrà molta solidarietà e spirito combattivo», ha concluso l'ex vice allenatore della Nazionale svizzera.

  • Lo Young Boys sfida lo Steaua Bucarest!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Dopo lo schiaffo della scorsa settimana subito contro il Panathīnaïkos i bernesi tornano in campo con lo Steaua Bucarest. Riusciranno a fare di meglio? Scoprilo con noi.

    • Mostra di più

