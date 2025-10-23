  1. Clienti privati
Europa League Raveloson risponde al 45esimo! L'YB riprende il Ludogorets giusto prima di andare in pausa

Redazione blue Sport

23.10.2025

Segui la serata di Europa League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

23.10.2025, 21:48

23.10.2025, 21:52

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Fine del primo tempo

    Il primo tempo si chiuede in parità.
    Il primo tempo si chiuede in parità.
    Keystone

  • Al 45esimo Raveloson regala il pareggio ai padroni di casa!

    Raveloson sigla l'1-1 al 45esimo!

    Raveloson sigla l'1-1 al 45esimo!

    23.10.2025

  • 🔄 Al 35esimo sostituzione per l'YB

    La partita di Darian Males temrina dopo 35 minuti.
    La partita di Darian Males temrina dopo 35 minuti.
    Keystone

    Darian Males deve lasciare il campo a causa di un infortunio.  Christian Fassnacht prende il suo posto.

  • Al 26esimo Stanić gela il Wankdorf! Il Ludogorets passa in vantaggio a Berna.

    Al 26esimo Stanić gela il Wankdorf

    Al 26esimo Stanić gela il Wankdorf

    23.10.2025

  • Al quarto minuto la prima occasione della partita capita sui piedi di Males! Bonmann blocca.

    Males prima occasione

    Males prima occasione

    251023_YB_LUD_riese_krasse_chance_fuer_yb-ITA.mp4

    23.10.2025

  • La formazione dello Young Boys

  • La formazione del Ludogorets

  • Contini: «Dobbiamo assolutamente vincere»

    L'allenatore Giorgio Contini.
    L'allenatore Giorgio Contini.
    Keystone

    Uno 0-5 contro il Losanna prima e un 1-2 contro il San Gallo dopo la pausa della Nazionale, lo Young Boys fatica a ritrovare la forma.

    La sconfitta casalinga contro i biancoverdi di domenica pomeriggio ha inoltre avuto un valore storico: erano infatti vent'anni che i sangallesi non riuscivano a imporsi a Berna. Non c'è quindi da stupirsi se in conferenza stampa prima della sfida di Europa League l'allenatore dell'YB, Giorgio Contini, parla di una «fiducia in sé stessi incrinata».

    Il momento per questa nuova crisi è tutt'altro che ideale, anche perché i gialloneri giovedì affrontano il Ludogorets in un'importante sfida. «Se vogliamo restare in corsa anche in primavera, dobbiamo assolutamente vincere», ha dichiarato con chiarezza il tecnico 51enne.

    Contini ha una strategia per risollevare i suoi giocatori demoralizzati: ricordare loro l'ultima uscita di Europa League. In quell'occasione, infatti, i bernesi avevano mostrato il loro miglior volto a Bucarest: dinamici, efficienti, sicuri di sé: vincendo 2-0. Riusciranno a riproporre tale performance anche questa sera? 

  • Lo Young Boys in campo contro il Ludogorets!

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Lo Young Boya sfida il Ludogorets, segui il match in diretta con noi.

    • Mostra di più

