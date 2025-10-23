L'allenatore Giorgio Contini. Keystone

Uno 0-5 contro il Losanna prima e un 1-2 contro il San Gallo dopo la pausa della Nazionale, lo Young Boys fatica a ritrovare la forma.

La sconfitta casalinga contro i biancoverdi di domenica pomeriggio ha inoltre avuto un valore storico: erano infatti vent'anni che i sangallesi non riuscivano a imporsi a Berna. Non c'è quindi da stupirsi se in conferenza stampa prima della sfida di Europa League l'allenatore dell'YB, Giorgio Contini, parla di una «fiducia in sé stessi incrinata».

Il momento per questa nuova crisi è tutt'altro che ideale, anche perché i gialloneri giovedì affrontano il Ludogorets in un'importante sfida. «Se vogliamo restare in corsa anche in primavera, dobbiamo assolutamente vincere», ha dichiarato con chiarezza il tecnico 51enne.

Contini ha una strategia per risollevare i suoi giocatori demoralizzati: ricordare loro l'ultima uscita di Europa League. In quell'occasione, infatti, i bernesi avevano mostrato il loro miglior volto a Bucarest: dinamici, efficienti, sicuri di sé: vincendo 2-0. Riusciranno a riproporre tale performance anche questa sera?