Pessima entrata in materia dell'YB in questa stagione di Europa League. I gialloneri, a causa di un inizio di match disgraziato, hanno perso in casa per 4 a 1 contro i greci del Panathinaikos.
Lo Young Boys voleva fare meglio rispetto a cinque giorni fa, quando è stato eliminato dalla Coppa Svizzera dall'Aarau. Ma i bernesi hanno avuto un inizio da incubo in Europa, che non è stato più possibile correggere.
In meno di 20 minuti hanno subito tre gol. Il gol di Saidy Janko al 25° minuto è stato l'unico per i padroni di casa, anche se per loro, fino all'intervallo, non sono mancate le buone occasioni da gol.
Il Panathinaikos si è dimostrato più efficiente. I greci, dopo un inizio di stagione negativo, hanno sfruttato le debolezze della difesa bernese.
Karol Swiderski ha punito per la prima volta la difesa bernese troppo passiva al decimo. Poi è entrato in scena il marocchino Anass Zaroury, che ha colpito due volte nel giro di una manciata di minuti, al 13° e 19°. È stato ancora lui, a togliere ogni speranza ai bernesi siglando il 4-1 al 68°.
Dopo il duro colpo iniziale, davanti a ben 20'000 spettatori al Wankdorf, l'YB ha trovato il suo gioco e, dopo i tre gol subiti, ha anche dominato fino all'intervallo, senza però capitalizzare diverse buone occasioni. Con un po' più di fortuna sotto porta, la squadra di Giorgio Contini avrebbe potuto segnare due volte prima della pausa.
Dopo l'intervallo sono stati ancora gli ospiti ad avere avuto le migliori occasioni da gol.
Con la prima sconfitta in casa da gennaio, lo YB continua così la serie negativa. Dall'inizio della fase a gironi della scorsa stagione di Champions League, i bernesi hanno collezionato nove sconfitte consecutive in Europa, subendo 28 reti e segnandone 4.
La prossima occasione per ottenere la prima vittoria in Europa League si presenterà già la prossima settimana. Giovedì, infatti, l'YB affronterà in trasferta lo Steaua Bucarest. Ma prima, c'è il derby contro il Thun.
Aston Villa-Bologna 1:0
Come accaduto 11 mesi fa in Champions, sulla vittoria dell’Aston Villa sul Bologna c’è ancora la firma di McGinn, unico marcatore dell'1-0 finale.
In Europa League lo scozzese ha di nuovo sbloccato il risultato, che dal 13’ in poi non è più cambiato.
Skorupski ha parato un rigore a Watkins nel secondo tempo, ma Freuler e compagni non sono riusciti a sfruttare l’inerzia per pareggiare.
Vincono anche Stoccarda e Lione
Stoccarda e Lione, prossime due avversarie del Basilea e le ultime due del cammino dell'YB, hanno vinto di misura i loro impegni. I tedeschi hanno battuto 2-1 il Celta Vigo, mentre i francesi si sono imposti 1-0 sull'Utrecht
Tutti gli episodi salienti
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
Finisce mestamente sul risultato di 4 a 1 per i greci del Panathinaikos
-
I padroni di casa spingono senza rendersi però pericolosi
-
67°
Tripletta per Zaroury
Doccia fredda per i bernesi, che stavano cercando di risalire la china con costanza e un briciolo di sfortuna, lì davanti.
-
Tre cambi contemporanei per l'YB: entrano Raveloson, Cordova e Colley
Lasciano il campo: Monteiro, Gigovic e Bedia
-
60°
L'YB parte con il piglio giusto, ma per ora non si contano vere occasioni da rete sul conto dei bernesi
-
Si riparte
-
A Londra l'Aston Villa conduce per 1 a 0 sul Bologna
-
Il primo tempo finisce sul risultato di 3 a 1 per gli ospiti greci. L'YB ha dimostrato di potersela giocare. Il secondo tempo promette scintille.
-
41°
Altra occasione per i bernesi, ma la palla di Fassnacht finisce fuori di poco
-
L'Yb sfiora la seconda rete con una grande chance per Monteiro, che non è freddo a sufficienza
-
Gooool Young Boys
Janko ci crede, corre e supera il difensore avversario prima di calciare. Palla imprendibile per il portiere ospite. L'YB non è domo.
-
19°
Ancora Zaroury: 3 a 0 per i greci
Keller non trattiene la palla e ancora Zaroury mette in rete la palla. L'YB rischia il tracollo.
-
13°
I greci segnando il 2 a 0
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sul lato opposto della battuta Zaroury calcia sicuro e la palla passa tra le gambe di Keller e finisce in rete.
-
9°
Gol Panathinaikos
Swiderski tocca la palla quanto basta per mettere fuori causa Keller.
-
5°
Ocassionissima per l'YB sui piedi di Males
-
2°
Prima occasione per il Panathinaikos
Zoukrou blocca il primo tiro pericolosissimo dalla corta distanza calciato da Swiderski.
-
Buonasera e benvenuti
Dopo la sconfitta del Basilea di ieri sera a Friburgo (2:1), stasera scende in campo l'altra formazione svizzera impegnata in Europa League.
Come spesso a Berna, il pubblico sarà il dodicesimo uomo in campo (20'000 i tifosi dell'YB, 1'500 quelli greci).
I gialloneri ne avranno bisogno, anche alla luce di quanto dichiarato dal mister Contini: «Il Panathinaikos è un ostacolo difficile».
-
Le formazioni di Young Boys - Panathinaikos
-
Le formazioni di Aston Villa - Bologna
-
Fassnacht: «Vogliamo subito rimettere in carreggiata la stagione»
Non è passata nemmeno una settimana dall’eliminazione dello Young Boys in Coppa Svizzera contro l'Aarau. E ora è già tempo di scendere in campo in Europa League. Oggi lo YB affronta in casa, al Wankdorf, il Panathinaikos.
In un'intervista concessa a blue Sport, Christian Fassnacht ha dichiarato: «La sconfitta contro l'Aarau fa malissimo». Ma, aggiunge, che la squadra ha dovuto archiviare in fretta la delusione.
Il fatto che dopo l'uscita dalla Coppa arrivi subito una sfida di Europa League è un aspetto positivo: «Per questo è stato relativamente semplice concentrare subito l'attenzione su un appuntamento così importante e dirsi: "ehi, dobbiamo qualcosa ai nostri tifosi e anche a noi stessi"».
«Vogliamo subito rimettere in carreggiata la stagione», ha concluso il centrocampista dei gialloneri.
-
Contini: «Il Panathinaikos è un ostacolo difficile»
«La mia squadra ha affrontato in modo molto autocritico l’eliminazione in Coppa», ha commentato invece l'allenatore Giorgio Contini.
Dopo l'analisi della partita di Aarau, il gruppo ha subito guardato avanti. «Vogliamo affrontare il prossimo impegno con umiltà, il Panathinaikos sarà un ostacolo difficile».
«In Europa League tutto è diverso - ha proseguito il 51enne - l'atmosfera è un'altra rispetto al campionato o in coppa. Anche i giocatori la vivono in modo molto diverso. Anche per la società è importante, vogliamo ritagliarci uno spazio a livello internazionale».
«Il nostro obiettivo è rimanere il più a lungo possibile nella competizione. Ci attendono partite contro avversari prestigiosi e altre con squadre più alla nostra portata. Cercheremo di fare del nostro meglio e puntiamo a qualificarci alla fase successiva. Partire bene è importante», ha concluso il Mister.
-
Il turno dello Young Boys in Europa League!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Noi seguiremo con un occhio di riguardo lo Young Boys, che a Berna sfida il Panathinaikos, e il match fra Aston Villa e il Bologna.