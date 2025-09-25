Young Boys – Panathinaikos 1:4 UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26 25.09.2025

Pessima entrata in materia dell'YB in questa stagione di Europa League. I gialloneri, a causa di un inizio di match disgraziato, hanno perso in casa per 4 a 1 contro i greci del Panathinaikos.

Lo Young Boys voleva fare meglio rispetto a cinque giorni fa, quando è stato eliminato dalla Coppa Svizzera dall'Aarau. Ma i bernesi hanno avuto un inizio da incubo in Europa, che non è stato più possibile correggere.

In meno di 20 minuti hanno subito tre gol. Il gol di Saidy Janko al 25° minuto è stato l'unico per i padroni di casa, anche se per loro, fino all'intervallo, non sono mancate le buone occasioni da gol.

Il Panathinaikos si è dimostrato più efficiente. I greci, dopo un inizio di stagione negativo, hanno sfruttato le debolezze della difesa bernese.

Karol Swiderski ha punito per la prima volta la difesa bernese troppo passiva al decimo. Poi è entrato in scena il marocchino Anass Zaroury, che ha colpito due volte nel giro di una manciata di minuti, al 13° e 19°. È stato ancora lui, a togliere ogni speranza ai bernesi siglando il 4-1 al 68°.

Dopo il duro colpo iniziale, davanti a ben 20'000 spettatori al Wankdorf, l'YB ha trovato il suo gioco e, dopo i tre gol subiti, ha anche dominato fino all'intervallo, senza però capitalizzare diverse buone occasioni. Con un po' più di fortuna sotto porta, la squadra di Giorgio Contini avrebbe potuto segnare due volte prima della pausa.

Dopo l'intervallo sono stati ancora gli ospiti ad avere avuto le migliori occasioni da gol.

Con la prima sconfitta in casa da gennaio, lo YB continua così la serie negativa. Dall'inizio della fase a gironi della scorsa stagione di Champions League, i bernesi hanno collezionato nove sconfitte consecutive in Europa, subendo 28 reti e segnandone 4.

La prossima occasione per ottenere la prima vittoria in Europa League si presenterà già la prossima settimana. Giovedì, infatti, l'YB affronterà in trasferta lo Steaua Bucarest. Ma prima, c'è il derby contro il Thun.

Aston Villa-Bologna 1:0

Come accaduto 11 mesi fa in Champions, sulla vittoria dell’Aston Villa sul Bologna c’è ancora la firma di McGinn, unico marcatore dell'1-0 finale.

In Europa League lo scozzese ha di nuovo sbloccato il risultato, che dal 13’ in poi non è più cambiato.

Skorupski ha parato un rigore a Watkins nel secondo tempo, ma Freuler e compagni non sono riusciti a sfruttare l’inerzia per pareggiare.

Vincono anche Stoccarda e Lione

Stoccarda e Lione, prossime due avversarie del Basilea e le ultime due del cammino dell'YB, hanno vinto di misura i loro impegni. I tedeschi hanno battuto 2-1 il Celta Vigo, mentre i francesi si sono imposti 1-0 sull'Utrecht