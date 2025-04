Decide il colpo di testa di Fassnacht freshfocus

Battendo 1-0 il Servette lo Young Boys ha fatto un favore a sé stesso, ma pure a tutte le inseguitrici dei ginevrini, che mantengono comunque la vetta della Super League con 51 punti (una partita in più).

I gialloneri, in gol con Fassnacht al 41', hanno infatti agganciato al 2o posto il Basilea, in campo giovedì e come l'YB distante 2 lunghezze dalla cima, alimentando anche le speranze di titolo di Lugano (48 punti) e Lucerna (47).