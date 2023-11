Lo Young Boys passa con Benito! Kobel para un rigore a Giroud

Raphael Wicky vuole vincere. Keystone

«Vogliamo vincere la partita, questo deve essere il nostro motto. Il nostro pensiero è chiaro», ha detto l'allenatore dell'YB Raphael Wicky in conferenza stampa alla vigilia dell'importante sfida contro la Stella Rossa.

«Dobbiamo essere molto compatti e aggressivi in difesa - ha proseguito il tecnico - non dobbiamo attaccare con otto giocatori e cercare di segnare un gol a tutti i costi. Vogliamo giocare in modo intenso e coraggioso anche per infiammare il pubblico, senza però perdere un certo equilibrio».

«Nella partita di andata (il risultato è stato di 2-2 ndr.) abbiamo visto che con la Stella Rossa ce la possiamo giocare alla pari, siamo pure riusciti a crearci diverse buone occasioni», ha voluto sottolineare Wicky.

Ricordiamo che con una vittoria lo Young Boys si assicurerebbe di continuare la parentesi europea in Europa League.