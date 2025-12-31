  1. Clienti privati
Storie di calcio Lo Zambia saluta la Coppa d'Africa. Ecco chi sono i Chipolopolo, tra gloria e tragedia

bfi

31.12.2025

La nazionale dello Zambia, eliminata lunedì dalla Coppa d'Africa.
La nazionale dello Zambia, eliminata lunedì dalla Coppa d'Africa.
KEYSTONE

Lo Zambia è stato sconfitto lunedì nella Coppa d'Africa dai padroni di casa del Marocco. I Chipolopolo hanno totalizzato solo due punti al termine della fase a gironi e sono così eliminati. Il ministro dello Sport del Paese ricorda i loro fasti passati e torna alla mente la grande tragedia del calcio zambiano.

Igor Sertori

31.12.2025, 10:31

Calcio. Marocco, Mali e Sudafrica agli ottavi della Coppa d'Africa

CalcioMarocco, Mali e Sudafrica agli ottavi della Coppa d'Africa

Lo Zambia è un Paese bellissimo, ricco di bellezze naturali impareggiabili, tra cui le cascate Vittoria e tutto il bacino dello Zambesi. La sua gente è cordiale. Il Paese risulta uno tra i più sicuri del Continente.

Il calcio pervade le strade dei villaggi, le piazze delle città. È lo sport nazionale.

La nazionale del Paese è conosciuta come «Chipolopolo», in italiano «Proiettili di rame». Il soprannome popolare deriva dalla ricca industria mineraria del metallo del paese e simbolo di forza, velocità e potenza.

Asfaltati ed eliminati dal Marocco

Purtroppo la nazionale dello Zambia, impegnata nella Coppa d'Africa che si svolge in Marocco, è stata eliminata dopo aver perso per 3 a 0 dai padroni di casa.

Calcio. L'Algeria di Petkovic agli ottavi di finale della Coppa d'Africa

CalcioL'Algeria di Petkovic agli ottavi di finale della Coppa d'Africa

Le parole dure del ministro dello sport

Il ministro della Gioventù, dello Sport e delle Arti, Elvis Nkandu, ha dichiarato che il governo non è soddisfatto della prestazione della nazionale, soprattutto considerando la storia dello Zambia come ex campione africano.

«Sono deluso dalla prestazione dei nostri ragazzi. Dobbiamo iniziare immediatamente a riorganizzarci. I nostri giocatori non hanno mostrato il carattere, il patriottismo, il senso di responsabilità e la voglia di vincere che ci si aspetta da chi indossa la maglia della nazionale», ha dichiarato il Ministro.

«Questa non è una bella prestazione per gli ex campioni. Esortiamo la Federcalcio dello Zambia (FAZ), la squadra tecnica e i giocatori a riflettere e a chiedersi se questi siano i risultati che desideravano veramente per il Paese».

Sentimenti ed esternazioni pubbliche che si possono comprendere conoscendo i popoli africani e l'orgoglio calcistico che affonda le radici nella storia del calcio zambiano, quando come la fenice si alzò dagli inferi per volare tra le volte celesti.

Campioni d'Africa contro ogni aspettativa

I Chipolopolo hanno vinto il titolo africano per nazioni nel 2012, quando nessuno se lo aspettava.

Si presentarono alla competizione da sfavoriti e senza alcun precedente successo di rilievo. Contro ogni pronostico, arrivarono in finale, che si tenne a Libreville, la capitale del Gabon.

2012, a Libreville, in Gabon, lo Zambia si laurea campione d'Africa per la prima volta nella storia.
2012, a Libreville, in Gabon, lo Zambia si laurea campione d'Africa per la prima volta nella storia.
KEYSTONE

Libreville, la città del grande dolore

19 anni prima, sempre a Libreville, decollò l'aereo con a bordo l'intera nazionale dello Zambia di allora. I Chipolopolo erano diretti in Senegal, dove avrebbero dovuto disputare una partita di qualificazione per i Mondiali.

Il velivolo si schiantò pochi minuti dopo il decollo, nell'Oceano Atlantico, causando la morte di tutti i 18 giocatori, 12 membri dello staff di supporto e dell'equipaggio.

Prima della finale di Libreville nel 2012, i giocatore dei Chipolopolo ricordano i loro predecessori nel luogo in cui si schianto l'aereo con a bordo l'intera squadra nazionale.
Prima della finale di Libreville nel 2012, i giocatore dei Chipolopolo ricordano i loro predecessori nel luogo in cui si schianto l'aereo con a bordo l'intera squadra nazionale.
KEYSTONE

Un tragedia nazionale che colpì duramente il popolo dello Zambia. 

Libreville, la città della «Provvidenza»

E come se il grande dolore potesse fungere da fertilizzante per la gioia, successe che proprio la città ricordata dagli zambiani con tristezza diventò invece luogo di gloria eterna: i Chipolopolo sconfissero la Costa d'Avorio in finale per 8-7 ai calci di rigore.

Ora sogna la vittoria. Cieco da un occhio, ma più forte di prima: ecco la storia più incredibile della Coppa d'Africa

Ora sogna la vittoriaCieco da un occhio, ma più forte di prima: ecco la storia più incredibile della Coppa d'Africa

Questa vittoria rappresentò più della semplice affermazione dello Zambia come campione continentale. Significava onorare coloro che avevano aperto la strada al calcio zambiano. Per i giocatori zambiani, la loro vittoria fu un segno della Provvidenza. Era destino che si ergessero dove i loro colleghi erano caduti.

L'esperto Otto Pfister. «L'Algeria di Petkovic può vincere la Coppa d'Africa, ma un'africana non vincerà mai i Mondiali»

L'esperto Otto Pfister«L'Algeria di Petkovic può vincere la Coppa d'Africa, ma un'africana non vincerà mai i Mondiali»

