Bo Henriksen freshfocus

Lo Zurigo non è più la capolista di Super League.

Marchesano e compagni hanno ceduto il passo per 2-0 tra le mura amiche al Servette, lasciando così la vetta allo Young Boys. Gli uomini di Henriksen, alla prima sconfitta stagionale, hanno dapprima incassato la rete di Bedia al 4' e poi, nella ripresa, quella dell'ex Chiasso e Lugano Rouiller. L'YB, che ha ancora una partita in meno disputata rispetto agli zurighesi, hanno invece avuto vita facile a Winterthur. I gialloneri, in dieci dal 56', hanno sconfitto in rimonta 4-1 i padroni di casa.

Swisstxt