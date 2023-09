KEY

Al Letzigrund lo Zurigo festeggia doppio.

Sì perché oltre ad aver conquistato una stracittadina molto combattuta, gli zurighesi si sono presi pure la vetta della classifica per almeno una notte. Ad avere la peggio in questo primo derby della Limmat è stato il Grasshopper, uscito con le ossa rotte dopo questo 2-1 firmato Krasniqi e Marchesano e ora a un solo punto dall’ultimo posto in classifica.

Swisstxt