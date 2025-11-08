  1. Clienti privati
Super League Lo Zurigo ribalta il Lucerna, il Grasshopper vince il derby

Swisstxt

8.11.2025 - 20:11

Zurigo
Zurigo
KEY

Lo Zurigo è tornato al successo dopo 5 sconfitte consecutive e lo ha fatto battendo per 3-2 il Lucerna in rimonta al Letzigrund.

SwissTXT

08.11.2025, 20:11

08.11.2025, 21:12

Sotto per 2-0 al 43' in seguito al rigore concesso dopo 22'' dall'arbitro Piccolo e trasformato da Di Giusto e la rete di Von Moos, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato dopo l'espulsione di Abe al 74'.

Al 75' Markelo ha realizzato dagli 11 m e 4' dopo Paheton ha pareggiato i conti, mentre al 92' Keny ha chiuso la contesa ancora dal dischetto.

Il derby di fondo classifica tra GC e Winterthur è finito 1-0 in favore delle Cavallette in virtù del gol di Muci.

Zurigo – Lucerna 3:2

Zurigo – Lucerna 3:2

Super League | 13° turno | stagione 25/26

08.11.2025

Winterthur – GC 0:1

Winterthur – GC 0:1

Super League | 13° turno | stagione 25/26

08.11.2025

