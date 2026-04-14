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Super League Lo Zurigo silura Hediger, la prossima stagione ci sarà Marcel Koller in panchina

Swisstxt

14.4.2026 - 10:45

Marcel Koller ha guidato l'Al-Ahly dal 2022 al 2025.
Marcel Koller ha guidato l'Al-Ahly dal 2022 al 2025.
KEYSTONE

Lo Zurigo ha deciso di separarsi con effetto immediato dall’allenatore Dennis Hediger, che era in carica dalla fine di ottobre e che sarà sostituito ad interim fino al termine del campionato da Carlos Bernegger.

SwissTXT

14.04.2026, 10:45

14.04.2026, 11:13

A guidare la squadra dal primo giugno sarà invece Marcel Koller, di ritorno in Svizzera dopo aver diretto con successo l'Al-Ahly dal 2022 al 2025.

Durante la sua carriera da tecnico il 65enne ha conquistato anche due titoli elvetici (con San Gallo e Grasshopper) e una Coppa Svizzera (con il Basilea), mentre nel 2016 si è qualificato per gli Europei con la Nazionale austriaca.

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