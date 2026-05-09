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Super League Lo Zurigo vince ed è salvo, Winterthur vittorioso contro il Losanna

Swisstxt

9.5.2026 - 20:12

freshfocus

Grazie alla vittoria nel derby lo Zurigo è salvo.

SwissTXT

09.05.2026, 20:12

09.05.2026, 20:41

La squadra di Van der Gaag ha battuto 2-1 in rimonta il Grasshopper, portandosi, a due turni dalla fine, a +11 sui cugini.

Nel primo tempo il protagonista è stato il 19enne attaccante delle Cavallette Tsimba, autore dell'1-0 al 35', ma espulso 10 minuti più tardi. Nella ripresa lo Zurigo ne ha approfittato e ha ribaltato il punteggio.

Il passo falso del Grasshopper permette al Winterthur di sperare ancora nella salvezza: vittorioso 2-1 contro il Losanna, la squadra di Rahmen si è portata a sole 4 lunghezze.

Zurigo – GC 2:1

Zurigo – GC 2:1

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