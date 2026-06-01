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Super League Luka Elsner è il nuovo allenatore del Losanna

Swisstxt

1.6.2026 - 09:24

Luka Elsner
Luka Elsner
Imago

Il Losanna ha ingaggiato Luka Elsner come nuovo allenatore.

SwissTXT

01.06.2026, 09:24

01.06.2026, 09:25

Lo sloveno ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e sostituisce Peter Zeidler, licenziato prima del termine della scorsa stagione di Super League.

Il 44enne ha iniziato ad allenare nel 2013 con l'NK Domžale. Ha poi guidato Union Saint-Gilloise, Standard Liegi e Le Havre, con cui ha vinto la Ligue 2 e ottenuto la salvezza in Ligue 1.

Il club lo ha scelto per la capacità di costruire difese solide e sviluppare giovani. «È l'uomo ideale per installare il club nella top 6 svizzera», ha detto il CEO Vincent Steinmann.

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