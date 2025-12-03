  1. Clienti privati
Calcio Losanna rimontato dall'Yverdon

Swisstxt

3.12.2025 - 23:31

Golliard festeggiato dai compagni
freshfocus

Il Losanna è stato eliminato dall'Yverdon negli ottavi di Coppa Svizzera.

SwissTXT

03.12.2025, 23:31

04.12.2025, 00:09

Dopo l'1-1 al 90' (frutto delle reti di Bair e Sorgic) la compagine di Challenge ha concretizzato la rimonta ai supplementari grazie a Golliard. Grosso spavento per il San Gallo, che ha passato il turno contro il Rapperswil soltanto ai rigori. Dopo l'1-1 al 120' il portiere Watkowiak si è reso protagonista parando due tiri dal dischetto. Serata tranquilla, invece, per il Lucerna, vittorioso sul campo dello Zugo con un chiaro 4-1 (e con il risultato in cassaforte già al 55').

