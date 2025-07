Esordio amaro per Peter Zeidler KEY

Il Losanna è stato sconfitto 2-1 dal Vardar nell'andata del Q2 di Conference League.

Swisstxt

A Skopje la squadra di Zeidler ha subito le reti nei finali dei due tempi (45+3' e 79') e ha saputo rispondere soltanto con il gran gol di Diakité al 59'. Esordio europeo amaro pure per il Vaduz, che al Rheinpark ha dovuto inchinarsi ai nordirlandesi del Dungannon per 1-0 (in rete con McAllister al 54'). Tutto rimandato al ritorno, invece, per i possibili avversari del Lugano. In EL 0-0 fra Levski Sofia e Braga mentre 1-1 fra Celje e Larnaca.