Louis Buffon (al centro) ha fatto il suo debutto da professionista con il Pisa domenica scorsa. imago

Gianluigi Buffon si è ritirato nel 2023. Ora suo figlio Louis ha giocato la sua prima partita da professionista. A differenza del padre, il giovane gioca in attacco - e per una nazione diversa.

Jan Arnet Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Louis Buffon, il figlio dell'ex portiere Gianluigi Buffon, ha completato il suo battesimo di fuoco come calciatore professionista.

Domenica il 17enne ha esordito in Serie B con l'AC Pisa.

L'ala potrebbe presto giocare anche la sua prima partita internazionale. È stato convocato per la nazionale ceca Under 18.

La madre di Louis Buffon è l'ex modella Alena Šeredová. Mostra di più

Nella partita di Serie B tra Spezia e Pisa di domenica, terminata 3-2 in favore dei padroni di casa, un grande nome è entrato in gioco poco prima della fine: Buffon.

Non si tratta però dell'ex portierone Gianluigi, il quale ha chiuso la sua impressionante carriera nel 2023 all'età di 45 anni, ma di suo figlio Louis. Per il diciassettenne si tratta del primo match da professionista.

Potrebbe essere l'inizio di una grande carriera. Il giovane attaccante ha anche recentemente ricevuto la sua prima convocazione con la Nazionale Under 18.

Non dall'Italia, però, ma dalla Repubblica Ceca. Louis Buffon ha la doppia cittadinanza, sua madre è infatti l'ex modella ceca Alena Šeredová.

Papà Buffon, che detiene il record di presenze della Nazionale italiana con 176 partite, non è deluso. Al contrario.

«Con gli Azzurri, il peso del cognome lo avrebbe schiacciato. Le aspettative sarebbero state subito enormi. Ora potrà fare le cose con calma», ha dichiarato di recente l'ex cerbero della Juventus al quotidiano «La Repubblica»

Nessuna decisione definitiva

«Quando sarà abbastanza grande, nulla gli impedirà di scegliere l'Italia», ha continuato il 47enne, ora coordinatore della squadra azzurra. Dopotutto, suo figlio sta per fare la sua prima apparizione nella Nazionale juniores.

Finché non giocherà una partita competitiva per la Nazionale maggiore della Repubblica Ceca, Buffon junior potrà comunque giocare per l'Italia più avanti.

Una foto del 2014: Gianluigi Buffon con i figli Louis (a sinistra) e David. imago

Ma la strada da percorrere è ancora lunga. Per il momento, Louis Buffon vuole fare un'ulteriore apparizione con l'AC Pisa.

Normalmente gioca con gli Under 19 toscani, nel secondo campionato giovanile italiano, dove in questa stagione ha segnato 6 gol in 20 partite.