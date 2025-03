Morto l'ex calciatore Luca Lodetti, era cresciuto nel Milan

Luca Lodetti quando vestiva la maglia del Darfo Boario. Twitter

Il mondo del calcio piange la perdita di Luca Lodetti, scomparso a 35 anni. L'ex calciatore, residente ad Almenno San Salvatore (Bergamo), lascia un figlio di due anni e un vuoto nella comunità.

Redazione blue Sport

Hai fretta? blue News riassume per te Luca Lodetti, ex calciatore di 35 anni, è scomparso dopo un anno di lotta contro una malattia incurabile, lasciando la comunità di Almenno San Salvatore (in provincia di Bergamo) in lutto.

Dopo una carriera iniziata nelle giovanili di Milan e Atalanta e proseguita in diverse squadre, tra cui il Darfo Boario e club maltesi, si era ritirato a 30 anni per aprire un'agenzia di consulenza. Mostra di più

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Luca Lodetti, morto a 35 anni. La comunità di Almenno San Salvatore, in provincia di Bergamo, dove viveva, è profondamente colpita dalla sua perdita.

Lodetti, ex calciatore e padre di un bambino di due anni, lottava da un anno contro una malattia incurabile.

Fin da giovane, Lodetti aveva mostrato una grande passione per il calcio. La sua carriera lo ha visto giocare in diverse squadre, prima di ritirarsi a 30 anni per aprire un'agenzia di consulenza (la «Truck Consult») e dedicarsi al ciclismo, un'altra sua passione.

La sua carriera calcistica è iniziata nelle giovanili del Milan e dell'Atalanta, e prima dei 18 anni era già difensore centrale del Darfo Boario in Serie D. Ha poi giocato in diverse compagini, inclusa un'esperienza all'estero a Malta con i Naxxar Lions e il Marsaxlokk.

La diagnosi della malattia è arrivata nel febbraio 2024, poco dopo l'acquisto della sua casa. La sua famiglia, insieme ai tanti ex compagni di squadra, lo ricorda con affetto. Oggi, alle 15, si terranno i funerali nella Chiesa Parrocchiale di Brembate di Sopra.

Luca Lodetti morto a 35 anni per un male incurabile: l’ex calciatore lascia un figlio di due anni https://t.co/EvPiX6pQmW pic.twitter.com/skY4QHQuat — Repubblica Milano (@rep_milano) March 17, 2025

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.