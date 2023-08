Grande gioia KEY

Il Lucerna si è garantito l'accesso al terzo turno preliminare di Conference League.

Forti del 2-1 colto col Djurgarden in Svezia, gli uomini di Frick si sono potuti accontentare di un pareggio per 1-1 alla swissporarena. Il compito non è stato dei più semplici, perché i nordici non hanno mollato nemmeno dopo il momentaneo vantaggio di Burch al 27', rendendo incerta la sfida sino all'ultimo con il diagonale vincente di Asoro al 49' del primo tempo. Fortunatamente tutto si è concluso senza spiacevoli sorprese. Ora gli svizzerocentrali se la dovranno vedere con gli scozzesi dell'Hibernian.

Swisstxt