Nulla da fare per il Lucerna che è stato superato per 3-1 dall'Hibernian nel match d'andata del terzo turno di qualificazione di Conference League.

Dopo un primo tempo in cui gli svizzerocentrali hanno messo grande pressione sulla porta avversaria, il secondo tempo è cominciato nel peggiore dei modi per gli uomini di Frick, che hanno subito l'1-0 dopo appena 20». A riequilibrare i giochi ci ha poi pensato Beka, che al 56' ha segnato di testa, al quale ha risposto Vente al 74' riportando in vantaggio i suoi. Ha poi messo la parola fine al match Obita, autore del 3-1 al 90'.

Swisstxt