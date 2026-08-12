Da anni Mario Balotelli si porta dietro l’etichetta di «enfant terrible» del calcio. Eppure, gli ex compagni di squadra e il suo ex allenatore Lucien Favre ai tempi del Nizza hanno tracciato un ritratto sorprendente dell’attaccante italiano 35enne, raccontando a «L’Equipe» una serie di gustosi aneddoti.

Lucien Favre ha avuto Mario Balotelli sotto la sua guida per due anni a Nizza.

«Dicevano fosse ingestibile, ma...» Regali, scherzi e insulti a Cavani: Favre e gli ex del Nizza raccontano il vero Mario Balotelli

Hai fretta? blue News riassume per te Mario Balotelli continua a portarsi dietro la fama di enfant terrible.

Gli ex compagni del Nizza e Lucien Favre ne hanno raccontato a «L’Equipe» anche il lato generoso, disponibile e rispettoso.

Tra regali di lusso, cene a Monaco, scherzi nello spogliatoio e accesi battibecchi con Edinson Cavani, emergono numerosi aneddoti che confermano il carattere imprevedibile dell’attaccante italiano.

Nonostante qualche eccesso, a Nizza il ricordo di Balotelli resta nel complesso positivo, diversamente dalla sua più turbolenta esperienza al Sion.

Mentre il calciomercato entra nel vivo, il quotidiano sportivo francese «L’Equipe» ha dedicato una serie di articoli ai «trasferimenti folli dell’estate» che hanno segnato il mondo del calcio.

Uno di questi ripercorre l’inaspettato approdo di Mario Balotelli al Nizza nell’estate del 2016, dopo la fine della sua esperienza al Liverpool, che non gli aveva rinnovato il contratto.

«I tifosi del Nizza lo accolsero come un re», ha ricordato Vincent Koziello, che condivise lo spogliatoio con l’estroso attaccante italiano in Costa Azzurra.

Il centrocampista francese rimase colpito soprattutto dai primi giorni di «Balo», che rifiutò il tradizionale rito d’iniziazione con una canzone, scegliendo una soluzione decisamente più in linea con il suo personaggio.

«Arrivammo al centro d’allenamento e ognuno di noi trovò un regalo al proprio posto. Non so come avesse fatto a organizzare tutto, probabilmente con l’aiuto dei magazzinieri. Era un pacco di Philipp Plein, un marchio di lusso: un cappellino, una maglietta. Mi era sembrata una cosa fantastica», ha raccontato Koziello.

«Ci aveva anche invitati a cena in un ristorante a Monaco», ha ricordato Yoan Cardinale, portiere del Nizza dal 2015 al 2021.

«Gli costò molto più di una canzone, perché non era certo un ristorantino qualsiasi... Era un locale di altissimo livello. Dà l’impressione di essere duro e noncurante, ma Mario è davvero un gran bravo ragazzo».

Il giorno in cui diede dell’«asino» a Cavani

L'attaccante, che oggi milita nel club saudita dell’Al-Ettifaq, resta però pur sempre Mario Balotelli.

«È un bambinone. Se gli dici: "Non toccare quella cosa", puoi stare sicuro che la toccherà. Un giorno il fisioterapista aveva appena pulito la vasca idromassaggio e aveva detto a tutti di non entrarci. Mario prese i saponi, riempì la vasca e la schiuma arrivò fino al soffitto. Il fisioterapista gli chiese: "Ma perché lo fai?". E lui lo buttò nella vasca completamente vestito», ha raccontato Cardinale.

L’ex portiere ha ricordato anche un’altra scena vissuta sui campi della Ligue 1, perfettamente in linea con la fama del personaggio.

«Balotelli ed Edinson Cavani, che all’epoca giocava nel PSG, si detestavano. Non so da dove nascesse il loro astio, ma sui calci d’angolo e sulle punizioni Cavani si piazzava sempre sul primo palo e noi avevamo Mario proprio in quella zona. E lì, in italiano, si sentivano volare insulti...».

«Cavani gli diceva che non avrebbe mai vinto nulla. A quel punto Mario gli mostrò la coscia, dove aveva tatuata la Champions League, e gli disse: "Tu non la vincerai mai perché sei un asino"», ha ricordato Cardinale.

Lucien Favre: «Dicevano fosse ingestibile, ma...»

Nonostante la fama turbolenta di «Super Mario», neppure Lucien Favre sembra essere rimasto traumatizzato dal comportamento dell’attaccante italiano, allenato dal 2016 al 2018 a Nizza.

«Era impossibile, ma sono comunque ricordi bellissimi. Dicevano fosse ingestibile, ma con me non è mai stato irrispettoso. Credo sia stato un bel periodo della sua vita», ha raccontato il 68enne tecnico vodese, oggi ritiratosi dall’attività.

Tra le fila degli «Aiglons» il ricordo di Balotelli è rimasto nel complesso positivo, nonostante il controverso trasferimento ai rivali dell’Olympique Marsiglia nel gennaio 2019.

«Era l’esatto opposto di quello che la gente vedeva dall’esterno. Non se la prendeva mai con chi era più debole di lui. Prima di un’intervista aveva posto le sue condizioni: poco tempo, niente foto... Alla fine rimase per più di un’ora e fece anche le fotografie. Molto disponibile», ha raccontato a «L’Equipe» un ex dipendente del club.

«Si è portato dietro questa immagine da ragazzaccio, ma in realtà trovava sempre il tempo per le persone e per i tifosi. L’ho apprezzato davvero molto», ha aggiunto Koziello.

Difficile, però, che al Sion possano dire lo stesso: la breve parentesi di Balotelli in Vallese, tra il 2022 e il 2023, fu infatti segnata da numerose intemperanze e si concluse con la retrocessione del club.