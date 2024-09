Lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, comunemente conosciuto quale «San Siro». KEYSTONE

La UEFA ha confermato che lo stadio San Siro non sarà preso in considerazione come candidato per ospitare la finale di Champions League nel 2027. Ecco perché.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Allo stadio milanese San Siro non verrà assegnata l'organizzazione della finale di Champions League 2027.

L'assegnazione sembrava automatica perché la UEFA aveva ricevuto solo due candidature per ospitare le finali del 2026 e del 2027: Milano e Budapest.

E alla capitale ungherese è stata assegnata la finale 2026.

«Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che lo stadio di San Siro e le aree circostanti non sarebbero state interessate da lavori di ristrutturazione durante il periodo della finale di UEFA Champions League 2027, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano». Mostra di più

Da anni i due club di Milano discutono, progettano e sognano la costruzione di un nuovo stadio, forse due, per sostituire il leggendario San Siro.

Ai municipi di Milano e Sesto San Giovanni sono stati presentati negli anni diversi progetti, ma per ora non vi è nulla di concreto. Inter e Milan continuano così a giocare allo Stadio Giuseppe Meazza, meglio conosciuto come «San Siro».

Una struttura costruita nel lontanissimo 1925, che ha subito diversi interventi, fino a quello più importante prima dei Mondiali di Italia '90.

A Milano nel 2027 non si giocherà la finale di Champions

La notizia di mercoledì è che la UEFA, come riporta «Calciomercato.com», ha deciso di escludere Milano come sede della finale di Champions League 2027.

Il motivo? Il Comune di Milano non ha potuto assicurare che durante il periodo della finale in questione lo stadio e le zone intorno fossero libere da lavori vari. Uno scenario che è legato anche alle mosse di Inter e Milan sulla questione stadio.

«Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che lo stadio di San Siro e le aree circostanti non sarebbero state interessate da lavori di ristrutturazione durante il periodo della finale di UEFA Champions League 2027, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire il processo di candidatura per nominare una sede adeguata, con una decisione prevista per maggio/giugno 2025», si legge nel comunicato del governo del calcio continentale.

Eppure sembrava fatta, e invece...

Inizialmente, l'assegnazione della finale di Champions League 2027 a San Siro sembrava automatica perché la UEFA aveva ricevuto solo due candidature per ospitare le finali del 2026 e del 2027: Milano e Budapest.

E dato che nelle scorse settimane la finale del 2026 era stata assegnata alla capitale dell'Ungheria, era stato scelto San Siro per il 2027. Ma con un asterisco...

La Puskas Arena di Budapest ha ospitato la finale di Europe league nel 2023. KEYSTONE

Nella nota pubblicata dall'UEFA il 22 maggio si leggeva, in merito a quell'asterisco: «Decisione sospesa fino a settembre, a condizione che la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) fornisca informazioni sui progetti di ristrutturazione dello stadio San Siro di Milano».

La FIGC, a sua volta, era in attesa delle informazioni provenienti dal Consiglio comunale di Milano riguardanti i progetti di un nuovo stadio per Inter e Milan, e il conseguente futuro dello stadio Meazza.

Stadio di Milano: tutto fermo

Dopo il «no» al piano presentato da WeBuild per ristrutturare lo stadio del capoluogo lombardo, non ci sono altre certezze sul futuro. Questo ha portato la UEFA a cercare altre sedi.

Il Real Madrid ha conquistato a Milano la Champions League nel 2016, l'ultima volta che si è giocato l'atto finale della massima competizione continentale in Italia. KEYSTONE

Ricordiamo che l'ultima finale di Champions League giocata al Milano risale al 2016, quando il Real batté l'Atletico ai calci di rigore. Si è trattato anche dell'ultima finale giocata in Italia.